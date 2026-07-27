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Минић понудио помоћ Владе амбасадору Француске у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
27.07.2026 18:04

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Влада Републике Српске
Фото: АТВ

Премијер Републике Српске Саво Минић понудио је помоћ Владе Републике Српске амбасадору Француске у БиХ, поводом пожара који је захватио ову земљу.

У писму премијера Минића истакнуто је да је у оваквим тренуцима важно да се покаже да границе не постоје када су у питању хуманост и помоћ.

"Из тог разлога, обавјештавам Вас да ће надлежне институције у Влади Републике Српске понудити ону врсту помоћи и реализације, на начин како је Вашој земљи сада најпотребније. Нудимо помоћ наших тимова цивилне заштите и медицинске помоћи, преко логистичке и материјално-техничке помоћи, до стручне сарадње у санацији посљедица", пише, између осталог, у писму премијера Минића.

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Тагови :

Саво Минић

Влада Републике Српске

Француска

Помоћ

пожар

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