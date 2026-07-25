Опрез на путу кроз Грчку: Једна грешка вас може папрено коштати

Аутор:АТВ редакција
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Једна породица из Србије доживјела је непријатно изненађење приликом повратка из Грчке, када их је саобраћајна полиција током рутинске контроле казнила са 150 евра због невезаног путника на задњем сједишту.
Њихово искуство послужило је као упозорење осталим возачима да грчке власти строго примјењују саобраћајне прописе.
Љетовање у Грчкој за једну породицу из Србије завршило се неочекиваним трошком и непријатним искуством на самом изласку из земље, а све због правила које многи возачи често занемарују или свјесно крше.
Као упозорење осталим путницима, члан једне популарне Фејсбук групе посвећене љетовању у Грчкој подијелио је искуство које их је задесило током рутинске контроле саобраћајне полиције у близини Јањине.
Како наводи аутор објаве, полиција их је зауставила на наплатној рампи код Јањине ради редовне контроле.
Иако је ситуација на први поглед дјеловала уобичајено, саобраћајци су убрзо уочили прекршај на задњем сједишту.
"Казна је 150 евра за појас позади. Двоје дјеце је било везано, али треће није јер је спавало. Рутинска контрола, нису хтјели ни да чују", објаснио је овај возач.
Иако нису хтјели да прогледају кроз прсте када је у питању сам прекршај, грчки полицајци су направили уступак како возач не би сносио теже посљедице. Умјесто возачу, казна је написана на име сувозача, преноси Б92.
"Написали су казну на сувозача да мени не би одузели возачку дозволу", наводи се у објави.
Породица наводи да казну нису платили на лицу мјеста, нити у најближој пошти, али су упркос страху успјешно прешли границу на излазу из Грчке.
"Платили нисмо, а на граничном прелазу Евзони смо прошли ка кући, иако смо очекивали да ће нам тамо наплатити. Вјероватно прекршај још није био унесен у систем", закључује аутор.
Закон у Грчкој изузетно је строг када је у питању безбједност дјеце и свих путника у возилу.
То што казна није наплаћена на граници приликом изласка из земље не значи да је опроштена. Неплаћене казне остају у систему и могу сачекати возаче приликом сљедећег уласка у Грчку или неку другу земљу Европске уније, често увећане за камату.
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