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Распламсава се нови сукоб на Блиском истоку: Погођено нафтно постројење?

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 13:32

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Распламсава се нови сукоб на Блиском истоку: Погођено нафтно постројење?
Фото: X / Al Jazeera Breaking News

Хути су саопштили да су у суботу извели ракетни напад на саудијски град Џизан на југу земље, након што су обећали одмазду због саудијских напада изведених ове седмице.

Према тврдњама Хута, њихове ракете, а могуће и дронови, током ноћи погодили су нафтно постројење компаније Сауди Арамко у Џизану, изазвавши пожаре.

На друштвеним мрежама појавили су се видео-снимци на којима се види густ дим, док сателитски подаци наводно показују термалне аномалије на локацији погођеног постројења.

Саудијска цивилна заштита накратко је издала упозорења на опасност за подручја Џизана и Јанбуа, али их је убрзо повукла.

За сада нема званичне потврде саудијских власти нити компаније Сауди Арамко о евентуалној штети, броју жртава или могућем утицају на производњу нафте.

Напад је услиједио након што је амерички савезник Саудијска Арабија у петак гађала војне циљеве Хута, послије одлуке јеменске групе да уведе поморску блокаду највећег свјетског извозника нафте и нападне његове бродове у Црвеном мору.

Хути су оптужили Саудијску Арабију за „опасну ескалацију“ те поручили да њени поступци „неће остати без одговора“.

Ново заоштравање отвара још један фронт у рату који је захватио Блиски исток, а долази у тренутку када Иран паралелно спроводи блокаду Ормуског мореуза, јединог преосталог поморског излаза Саудијске Арабије. Јеменски безбједносни извор рекао је за Франс прес да су међу метама саудијских удара били поморска база у јеменској луци Ходејда и војни камп на острву Камаран, што је, према тврдњама Хута, изазвало њихов узвратни напад.

Коалиција предвођена Саудијском Арабијом саопштила је да је погодила положаје Хута и уништила циљеве који су представљали пријетњу трговачким бродовима, као одговор на нападе на поморски саобраћај у Црвеном мору.


(Кликс)

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Тагови :

Хути

Саудијска Арабија

Блиски исток

Јемен

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