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Аустрија против убрзаног убрзаног пријема Украјине у ЕУ

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 12:32

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Украјински предсједник Володимир Зеленски разговара током заједничке конференције за новинаре са британским премијером Киром Стармером у Кијеву, Украјина, у четвртак, 16. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Efrem Lukatsky

Аустрија се изјаснила против брзог придруживања Украјине ЕУ, а аустријски министар за европска питања Клаудија Бауер критиковала је украјинског предсједника Владимира Зеленског.

"Мој утисак је да је украјински предсједник посљедњих мјесеци често скретао пажњу на себе желећи да диктира датум приступања ЕУ. Брзи приступ на захтјев очигледно није могућ", рекла је Бауерова листу "Велт".

Она је објаснила да је обавезно и неопходно да се пажљиво размотри капацитет ЕУ да прими нове чланице.

"Приступање Украјине, са њених 39 милиона људи и потпуно другачијом пољопривредном структуром, значајно би промијенило ЕУ", навела је Бауерова.

Она је упозорила на стварање "двослојног друштва" као резултат приступања Кијева.

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"Све земље кандидати, укључујући Украјину, морају да поштују иста правила и да заслуже приступање у складу са сопственим напорима", додала је Бауерова.

ЕУ је почела преговоре о придруживању са Украјином средином јуна, а прва фаза преговора биће фокусирана на теме као што су правосудни систем, заштита основних вриједности и безбједност.

Међутим, Украјини су и даље потребне бројне реформе за приступање, на примјер у борби против корупције, преноси Срна.

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Тагови :

Украјина

Аустрија

Володимир Зеленски

Европска унија

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