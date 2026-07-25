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Наоружајте се стрпљењем! Велике гужве на границама

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 14:20

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Стање на граничном прелазу Гардишка
Фото: AMSRS

Појачана је фреквенција возила на граничним прелазима, како на улазу, тако и на излазу из БиХ, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.

Из АМС напомињу да су гужве и дужа задржавања очекивани с обзиром на то да је сезона годишњих одмора.

Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне, преноси Срна.

Каракај је отворен за све категорије возила, док је на прелазу Шепак забрањен саобраћај за теретна возила.

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Тагови :

Стање на границама

гужве на граници

Гранични прелаз

АМС РС

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