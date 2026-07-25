Ово су најљепша мушка и женска имена на свијету: Једно је код нас посебно популарно

Аутор:АТВ редакција
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На питање које је име најљепше на свијету одговор су понудили научници са Универзитета у Бирмингему у Енглеској.
Истраживање је водио др Бодо Винтер, ванредни професор когнитивне лингвистике, а током студије анализиране су стотине популарних имена у Великој Британији и САД на основу фонетике, ритма и позитивних емоција које њихови звуци изазивају када се изговоре.
Научници су објаснили да имена која почињу или садрже меке фонеме и самогласнике са дугим, отвореним звуком (попут звука „и“ или „о“) природно изазивају пријатније реакције код слушалаца. Опак, доживљај љепоте неког имена у стварном животу дубоко личан и под утицајем породичне историје, културе и емоција, наводи се на хола.ком.
Истраживање је довело до листе 10 женских и 10 мушких имена, и у Великој Британији и у САД. Софија је заузела прво мјесто на листи најљепших имена за дјевојчице, док је за дјечаке, као најљепше, изабрано име Зејн односно Метју.
Име Софија често је у Србији, док се на листама још могу наћи понека имена заступљена, преноси Блиц жена.
Најљепша женска имена у Британији:
Софија
Зои
Роузи
Софи
Ајви
Фиби
Вајолет
Вилоу
Хана
Ели.
Најљепша имена за девојчице у САД: Софија, Зои, Еверли, Софи, Рајли, Ајви, Пејзли, Вилоу, Ели, Емили.
Најљепша мушка имена у Британији:
Зејн
Џеси
Чарли
Луи
Вилијам
Фреди
Џорџ
Али
Данијел
Рајли.
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