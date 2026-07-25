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Ово су најљепша мушка и женска имена на свијету: Једно је код нас посебно популарно

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 15:17

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беба новорођенче мало дијете
Фото: Pexel/Emma Bauso

На питање које је име најљепше на свијету одговор су понудили научници са Универзитета у Бирмингему у Енглеској.

Истраживање је водио др Бодо Винтер, ванредни професор когнитивне лингвистике, а током студије анализиране су стотине популарних имена у Великој Британији и САД на основу фонетике, ритма и позитивних емоција које њихови звуци изазивају када се изговоре.

Научници су објаснили да имена која почињу или садрже меке фонеме и самогласнике са дугим, отвореним звуком (попут звука „и“ или „о“) природно изазивају пријатније реакције код слушалаца. Опак, доживљај љепоте неког имена у стварном животу дубоко личан и под утицајем породичне историје, културе и емоција, наводи се на хола.ком.

Истраживање је довело до листе 10 женских и 10 мушких имена, и у Великој Британији и у САД. Софија је заузела прво мјесто на листи најљепших имена за дјевојчице, док је за дјечаке, као најљепше, изабрано име Зејн односно Метју.

Име Софија често је у Србији, док се на листама још могу наћи понека имена заступљена, преноси Блиц жена.

Најљепша женска имена у Британији:

Софија

Зои

Роузи

Софи

Ајви

Фиби

Вајолет

Вилоу

Хана

Ели.

Најљепша имена за девојчице у САД: Софија, Зои, Еверли, Софи, Рајли, Ајви, Пејзли, Вилоу, Ели, Емили.

Најљепша мушка имена у Британији:

Зејн

Џеси

Чарли

Луи

Вилијам

Фреди

Џорџ

Али

Данијел

Рајли.

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Тагови :

Име

мушко и женско

најљепше име

Велика Британија

научници

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