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Језиви призори са мјеста несреће: Аутобус из БиХ ударио у два возила на аутопуту, 15 повријеђених

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 15:58

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Језиви призори са мјеста несреће: Аутобус из БиХ ударио у два возила на аутопуту, 15 повријеђених
Фото: Shooter-Media-TV

У судару аутобуса из БиХ и возила које је обезбјеђивало радове на ауто-путу у близини Штутгарта повријеђено је 15 путника од којих троје тешко.

Саобраћајна незгода догодила се ноћас у близини аеродрома када је аутобус ударио у паркирано возило за осигурање покретног градилишта.

хитна њемачка

Хроника

Аутобус из БиХ учествовао у несрећи у Њемачкој, 15 повријеђених

Од силине удара, возило је одбачено на други паркирани аутомобил, а затим се попријечило преко свих саобраћајних трака, након чега је аутобус ударио и у њега.

Радници који су санирали коловоз нису повријеђени, али је возачка кабина аутобуса потпуно уништена.

На интервенцију је изашао велики број професионалних и добровољних ватрогасаца, као и аеродромска ватрогасна јединица и екипе хитне помоћи.

Због спасавања повријеђених и уклањања возила ауто-пут је на овој дионици био потпуно затворен неколико сати и јутрос је поново пуштен у саобраћај, преносе федерални медији.

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Тагови :

аутобус

Њемачка

удес

Саобраћајна несрећа

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