Језиви призори са мјеста несреће: Аутобус из БиХ ударио у два возила на аутопуту, 15 повријеђених

Аутор:АТВ редакција
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У судару аутобуса из БиХ и возила које је обезбјеђивало радове на ауто-путу у близини Штутгарта повријеђено је 15 путника од којих троје тешко.
Саобраћајна незгода догодила се ноћас у близини аеродрома када је аутобус ударио у паркирано возило за осигурање покретног градилишта.
Хроника
Аутобус из БиХ учествовао у несрећи у Њемачкој, 15 повријеђених
Од силине удара, возило је одбачено на други паркирани аутомобил, а затим се попријечило преко свих саобраћајних трака, након чега је аутобус ударио и у њега.
Радници који су санирали коловоз нису повријеђени, али је возачка кабина аутобуса потпуно уништена.
На интервенцију је изашао велики број професионалних и добровољних ватрогасаца, као и аеродромска ватрогасна јединица и екипе хитне помоћи.
Због спасавања повријеђених и уклањања возила ауто-пут је на овој дионици био потпуно затворен неколико сати и јутрос је поново пуштен у саобраћај, преносе федерални медији.
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