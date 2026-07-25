Logo

Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 15:19

Коментари:

1
Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса
Фото: Танјуг/АП

У израелском ваздушном нападу у сјеверном дијелу Појаса Газе убијен је шеф полицијских снага Хамаса бригадни генерал Абдел Насер Ел Макадма, саопштили су Министарство унутрашњих послова и здравствна служба које води ова група.

У саопштењу се наводи да је Макадма, познат и као гувернер сјеверног дијела Појаса Газе, убијен у израелском ваздушном нападу у области Шеик Радван, сјеверно од града Газе.

У одвојеном инциденту, у другом израелском нападу убијен је палестински љекар у избјегличком кампу Нусеират, у централном дијелу енклаве, рекли су медицинари.

Израелска војска није коментарисала ниједан инцидент.

Израел је током протеклих неколико мјесеци убио више десетина припадника полицијских снага предвођених Хамасом, укључујући високе званичнике, оптужујући многе од њих да су припадници оружаног крила Хамаса које представљају непосредну пријетњу Израелу и његовим снагама унутар Газе, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хамас

Израел

Појас Газе

Абдел Насер Ел Макадма

Коментари (1)

Више из рубрике

Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.

Свијет

Пријетња по предсједников живот: Трамп промијенио авион?

3 ч

0
Грузија је земља у региону Кавказа на обали Црног мора. Налази се на раскрсници источне Европе и западне Азије и данас се генерално сматра дијелом Европе.

Свијет

Грузија поново остала без струје

4 ч

0
Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.

Свијет

Пожар на Крфу, ватрогасци се боре са ватреном стихијом: Подигнути и авиони

5 ч

0
Превод на српски (ијекавски): Припадници хитних служби на мјесту несреће након што се мали авион срушио и остао заглављен у крову породичне куће у Гандеркезеу, у Њемачкој, у суботу, 25. јула 2026. године.

Свијет

Ужасна трагедија: Авион пао на кућу, има мртвих!

5 ч

0

  • Најновије

19

09

Цуре документи: Турска још не може куповати америчке авионе Ф-35

19

08

Манастир Осовица мјесто молитве и заједништва

19

07

Преминуо легендарни Бранислав Бодо Дробњак

18

58

Централне вијести, 25.07.2026.

18

57

Ивана Шпановић шампионка Србије!

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима