Израел елиминисао шефа полицијских снага Хамаса

Аутор:АТВ редакција
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У израелском ваздушном нападу у сјеверном дијелу Појаса Газе убијен је шеф полицијских снага Хамаса бригадни генерал Абдел Насер Ел Макадма, саопштили су Министарство унутрашњих послова и здравствна служба које води ова група.
У саопштењу се наводи да је Макадма, познат и као гувернер сјеверног дијела Појаса Газе, убијен у израелском ваздушном нападу у области Шеик Радван, сјеверно од града Газе.
У одвојеном инциденту, у другом израелском нападу убијен је палестински љекар у избјегличком кампу Нусеират, у централном дијелу енклаве, рекли су медицинари.
Израелска војска није коментарисала ниједан инцидент.
Израел је током протеклих неколико мјесеци убио више десетина припадника полицијских снага предвођених Хамасом, укључујући високе званичнике, оптужујући многе од њих да су припадници оружаног крила Хамаса које представљају непосредну пријетњу Израелу и његовим снагама унутар Газе, преноси Срна.
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