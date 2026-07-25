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Пријетња по предсједников живот: Трамп промијенио авион?

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 15:18

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Предсједник Доналд Трамп излази из авиона „Ер Форс Уан“ у заједничкој бази Ендрјус, у Мериленду, након што је присуствовао финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, у недјељу, 19. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп је овог мјесеца изненада промијенио авион након што је напустио самит НАТО-а у Турској, послије извјештаја о наводној иранској завјери о његовом убиству, објавио је "Њујорк тајмс" позивајући се на изворе упознате са случајем.

Према писању њујоршког листа, Трамп је из Анкаре одлетио старијим авионом Ер форс 1, умјесто новим авионом Боинг 747-8, који је донирао Катар и који, како се наводи, нема исте одбрамбене способности. Званичници су наводно вјеровали да постоји вјеродостојна пријетња по предсједников живот од "иранских прокси снага".

Промјена авиона поклопила се са извјештајима да је Израел подијелио обавјештајне податке са Сједињеним Државама који су указивали на то да Иран планира напад на Трампа. Међутим, како се наводу у тексту, неки амерички званичници су сматрали да Израел покушава да наведе Трампа да појача војне ударе против Ирана.

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Трамп је касније тврдио да се налази на иранској листи за ликвидацију и упозорио да ће, уколико Иран покуша да га убије, на ту земљу бити испаљене хиљаде ракета.

Нови ирански лидер, Моџтаба Хамнеи, овог мјесеца је обећао да ће осветити свог оца, не помињући Трампа по имену. Међутим, многи учесници протестних окупљања и погребних поворки у Ирану, организованих поводом сахране старијег Хамнеија и других званичника, узвикивали су позиве на Трампову смрт.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ер форс ван

Иран

НАТО

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