Пожар на Крфу, ватрогасци се боре са ватреном стихијом: Подигнути и авиони

Аутор:АТВ редакција
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У области Јанадес, у централном дијелу Крфа избио је пожар. На лице мјеста је одмах упућена јака ватрогасна јединица која ради на гашењу пожара.
Истовремено, очекује се и полијетање ватрогасних авиона типа ПЗЛ који се налазе на острву, како би помогли у гашењу.
Ватрогасне снаге су у стању повишене приправности, док за сада није познато више детаља о размјери пожара нити о томе да ли су угрожена насељена мјеста.
🔥Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Γιαννάδες, στην κεντρική Κέρκυρα.— in.gr/news (@in_gr) July 25, 2026
Στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η οποία επιχειρεί για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
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(телеграф)
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