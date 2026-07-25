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Пожар на Крфу, ватрогасци се боре са ватреном стихијом: Подигнути и авиони

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АТВ редакција
25.07.2026 14:09

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Мјештани покушавају да угасе шумски пожар на ободу сјеверног града Солуна, у Грчкој, у суботу, 4. јула 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Giannis Papanikos

У области Јанадес, у централном дијелу Крфа избио је пожар. На лице мјеста је одмах упућена јака ватрогасна јединица која ради на гашењу пожара.

Истовремено, очекује се и полијетање ватрогасних авиона типа ПЗЛ који се налазе на острву, како би помогли у гашењу.

Ватрогасне снаге су у стању повишене приправности, док за сада није познато више детаља о размјери пожара нити о томе да ли су угрожена насељена мјеста.

(телеграф)

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пожар

ватра

Ватрогасци

авион

Крф

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