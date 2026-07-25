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Пожар у Хуму и Котезима под контролом

Аутор:

Теодора Бјелогрлић
25.07.2026 08:05

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Пожар у Хуму и Котезима под контролом
Фото: ATV

Јутрос је стање на пожариштим Хум и Котезима стабилно и под потпуном контролом.

Током ноћи су надзор вршили припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње и ДВД Зупци. Нема активних жаришта нити опасности од ширења пожара.

Апелујемо на грађане да не пале ватру на отвореном, да буду опрезни и да свако димљење или пожар одмах пријаве надлежним службама.

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Ситуацију и даље пратимо и остајемо у приправности за правовремену реакцију.

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Тагови :

пожар

Требиње

Ватрогасци

ватра

Котези

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