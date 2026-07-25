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У Српској рођене 33 бебе

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 09:07

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Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.
Фото: pexels/Anastasiya Gepp

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 33 бебе - 14 дјевојчица и 19 дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - 14, потом у Бијељини пет, у Добоју и Зворнику по три, у Невесињу и Источном Сарајеву по двије, те у Приједору, Фочи, Требињу и Градишци по једна.

У Бањалуци је рођено по седам дјевојчица и дјечака, у Бијељини три дјевојчице и два дјечака, у Добоју и Зворнику по једна дјевојчица и по два дјечака, у Невесињу и Источном Сарајеву по једна дјевојчица и један дјечак, а у Приједору, Фочи, Требињу и Градишци по дјечак.

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Тагови :

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