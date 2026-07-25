Да није смијешно, било би тужно! Аргентинци не могу да преболе пораз и имају нову теорију завјере

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Пораз у финалу Свјетског првенства очигледно је тешко пао аргентинским навијачима.
Након што је Шпанија освојила титулу, на друштвеним мрежама појавила се нова, крајње необична теорија завјере која је изазвала лавину реакција.
Појавио се видео-снимак у којем поједини навијачи Аргентине тврде да су "гаучоси" постигли погодак који им је наводно поништен због тога што је мрежа била поцјепана.
Међутим, ова тврдња нема никакву потврду, а читава прича заснива се на интерпретацији једног виралног снимка. Аутор видеа је у кључном тренутку зауставио кадар како би покушао да "докаже" своју верзију догађаја, али је управо тај потез многима додатно срушио кредибилитет тврдње.
Argentines are now coming out with theories claiming this actually went in and but net was torn — 𝐎𝐇𝐄𝐍𝐄 (@ik_ohene7) July 24, 2026
“They were forced to lose”😭😭😭 pic.twitter.com/FHiOQqnnu9
Многи љубитељи фудбала ову теорију сврстали су у рубрику "вјеровали или не", уз поруку да аргентински навијачи једноставно покушавају да пронађу било какво оправдање за болан пораз у финалу.
Умјесто признања да је Шпанија била боља у одлучујућем тренутку, дио навијача сада тражи "скривене детаље" и нове разлоге због којих сматрају да су оштећени.
Друштвене мреже су тако добиле још једну фудбалску контроверзу, али овог пута многи сматрају да је граница између анализе и теорије завјере озбиљно помјерена.
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