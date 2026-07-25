Леброн Џејмс у новом дресу посљедњи пут у походу на пети прстен

Аутор:АТВ редакција
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Леброн Џејмс ће у 24. НБА сезони носити дрес Филаделфије.
Четвороструки шампион НБА лиге потписао је двогодишњи уговор вредан осам милиона долара, прихвативши ветерански минимум како би Севентисиксерси задржали ростер способан у борби за шампионску титулу.
Џејмс је донио одлуку да се послије седам сезона проведених у Лос Анђелес лејкерсима пресели у Филаделфију и постане члан четврте франшизе у НБА лиги.
Иако је претходне сезоне зарадио више од 52 милиона долара, прихватио је уговор вредан 3,9 милиона за прву сезону, односно осам милиона долара на две године, што је један од највећих финансијских уступака које је направила једна од највећих звезда модерне НБА лиге.
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Џејмс је 2022. године постао први активни НБА кошаркаш који је стекао статус милијардера, а прихватање минималног уговора представља још једну потврду да финансијски мотив кошаркашком суперстару није у првом плану.
Повратком у Источну конференцију Џејмс ће поново играти у делу лиге у којем је провео највећи део каријере, али овога пута као члан екипе чије су амбиције искључиво шампионске.
Да ли ће Филаделфија успети да стигне до титуле зависиће пре свега од здравља Џоела Ембида и осталих играча, као и способности Леброна Џејмса да и у 41. години настави да игра на највишем нивоу.
Уколико у томе успе, завршница каријере једног од највећих кошаркаша свих времена могла би да добије епилог какав је годинама најављивао – последњи велики поход на шампионски прстен.
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Подсјетимо, Леброн Џејмс је током више од двије деценије изградио каријеру која га сврстава међу највеће кошаркаше у историји спорта.
Четвороструки је шампион НБА лиге и четвороструки најкориснији играч финала, а исто толико пута освајао је и признање за најкориснијег играча лиге.
Рекордер је НБА по укупном броју постигнутих поена у регуларном делу сезоне, 21 пут је био учесник Ол-стар утакмице, чак 21 пут изабран је у идеалне НБА петорке, док је са репрезентацијом Сједињених Америчких Држава освојио три олимпијска злата и једну бронзану медаљу.
Током каријере наступао је за Кливленд кавалирсе, Мајами хит и Лос Анђелес лејкерсе, а титуле је освајао са Мајамијем (2012, 2013), Кливлендом (2016) и Лејкерсима (2020).
(РТС)
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