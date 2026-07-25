Пао снијег на Шар-планини

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Снијег је пао на планини Баба, на врху Пелистера, на 2.601 метара надморске висине, према подацима Управе Националног парка Пелистер, а забијелио се и на Шар-планини, преносе македонски медији.
Македонска јавна установа је потврдила да су промјенљиво вријеме и ниске температуре претвориле јуче кишу у снијег, чинећи Пелистер, кога називају краљем планина у Македонији, и даље непредвидивим и моћним, преноси портал МКД.
Иначе, у Битољу је у четвртак у 17 часова измјерено 26 степени Целзијуса, а у петак у исто време измјерено је само 12 степени и температура ваздуха је била у опадању, наводи македонски портал.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Наука и технологија
2 ч0
Фудбал
2 ч0
Регион
12 ч0
Регион
14 ч0
Регион
15 ч0
Регион
16 ч0
Најновије
10
58
10
54
10
54
10
48
10
40
Тренутно на програму