Logo

Пао снијег на Шар-планини

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 09:16

Коментари:

0
Снијег
Фото: pexels/Darya Grey_Owl

Снијег је пао на планини Баба, на врху Пелистера, на 2.601 метара надморске висине, према подацима Управе Националног парка Пелистер, а забијелио се и на Шар-планини, преносе македонски медији.

Македонска јавна установа је потврдила да су промјенљиво вријеме и ниске температуре претвориле јуче кишу у снијег, чинећи Пелистер, кога називају краљем планина у Македонији, и даље непредвидивим и моћним, преноси портал МКД.

Иначе, у Битољу је у четвртак у 17 часова измјерено 26 степени Целзијуса, а у петак у исто време измјерено је само 12 степени и температура ваздуха је била у опадању, наводи македонски портал.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Снијег

Сјеверна Македонија

Коментари (0)

Прочитајте више

Беба или новорођенче у првим недјељама живота је дјете у најранијем периоду живота, од рођења па обично до навршене прве године.

Друштво

У Српској рођене 33 бебе

1 ч

0
Вјенчала се у подне, породила се 3 сата касније

Занимљивости

Вјенчала се у подне, породила се 3 сата касније

2 ч

0
Мета (позната и само као Meta, а раније као Facebook, Inc.) амерички је мултинационални технолошки конгломерат са сједиштем у Менло Парку, Калифорнија.

Наука и технологија

Мета тестира нову апликацију која ће уз помоћ АИ генерисати персонализоване приче за дјецу

2 ч

0
Голман Зеленортских Острва Возиња (1) загријава се током утакмице осмине 1/32 финала Свјетског првенства у фудбалу између Аргентине и Зеленортских Острва у Мајами Гарденсу, Флорида, у петак, 3. јула 2026.

Фудбал

Једна од сензација са Свјетског првенства званично има нови клуб

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Полиција објавила детаље несреће у Хрватској: Погинуло дијете (4), возач из БиХ пријављен

12 ч

0
Као да је децембар: Пао снијег на Шар-планини

Регион

Као да је децембар: Пао снијег на Шар-планини

14 ч

0
парфеми мириси лосиони

Регион

Мушкарац из БиХ крао парфеме у Хрватској, крио их у дјечијим колицима

15 ч

0
Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

Регион

Језива саобраћајка на ауто-путу: Погинуло дијете у судару два аута!

16 ч

0

  • Најновије

10

58

Манастир Осовица обиљежава празник Пресвете Богородице Тројеручице

10

54

Осам људи, укључујући шесторо дјеце, нађено мртво у пожару у кући

10

54

Леброн Џејмс у новом дресу посљедњи пут у походу на пети прстен

10

48

Српски бизнисмен преминуо након страшне несреће

10

40

Познато вријеме и мјесто сахране Оливере Катарине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима