Мета тестира нову апликацију која ће уз помоћ АИ генерисати персонализоване приче за дјецу

Аутор:АТВ редакција
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Америчка технолошка компанија Мета започела је да тестирање нове апликације која ће уз помоћ вјештачке интелигенције генерисати персонализоване приче за дјецу.
У којим ће земљама она бити доступна, како ће функционисати и који су њени потенцијални недостаци открили су ИТ стручњаци.
Апликација СториКит (StoryKit), која ће уз помоћ вјештачке интелигенције у будућности генерисати персонализоване приче за дјецу, за сада је доступна само као пилот пројекат у одабраним земљама, гдје компанија испитује како ће родитељи прихватити овакву технологију.
Према наводима компаније, апликација СториКит омогућава родитељима да за дјецу креирају приче без писања текста, односно промпта: они најприје бирају главног јунака, који може да буде направљен на основу фотографије омиљене играчке или особе, затим одређују окружење у којем се радња одвија и бирају поуку коју прича треба да пренесе, попут љубазности, храбрости или емпатије. Вјештачка интелигенција на основу улазних података генерише комплетну причу уз одговарајућу позадинску музику.
Из Мете наводе да апликација користи безбједносне филтере за АИ садржај, да нема друштвене функције и да је намјењена корисницима старијим од 18 година. Иако компанија истиче и да је циљ ове апликације да родитељима омогући једноставно креирање маштовитих прича прилагођених интересовањима њихове дјеце, многи нису одушевљени овом идејом, јер се коришћењем апликације потенцијално могу "угрозити" тренуци блискости између родитеља и дјеце, па и уназадити способност измишљања занимљивих прича и приповиједања.
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Можда је поука ове приче да можемо да изаберемо да не живимо у свијету у којем се дјеца одгајају уз приче за лаку ноћ које пишу велики језички модели. Метина визија будућности може да буде антисоцијална и суморна, али ми имамо моћ да одбацимо ту стварност и вратимо се ономе што смо увек знали - да приповедамо користећи сопствену машту, пише портал ТекКранч.
(рт балкан)
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