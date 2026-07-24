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Зашто из климе цури вода и како ријешити овај проблем?

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 10:29

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Зашто из климе цури вода и како ријешити овај проблем?
Фото: Envato/FabrikaPhoto

Током великих врућина клима-уређај код већине људи ради непрестано, па се тако често испод унутрашње јединице појаве капљице воде. У наставку текста прочитајте шта је узрок томе?

Добра вијест је да узрок овог наизглед озбиљног квара клима-уређаја често можете да откријете и отклоните за свега неколико минута, под условом да реагујете на вријеме.

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Зашто цури унутрашња јединица климе?

Током рада у режиму хлађења на испаривачу се природно ствара кондензација. У нормалним условима вода се скупља у посуди за кондензат, а затим кроз одводно цријево отиче напоље или у канализацију.

Међутим, када се одвод дјелимично запуши, вода више не може довољно брзо да отиче. Тада се посуда за кондензат препуни, па вода умјесто кроз одвод почиње да цури из унутрашње јединице и слива се низ зид.

Високе љетне температуре додатно погоршавају проблем, јер клима-уређај тада из ваздуха извлачи знатно више влаге него иначе. Због тога чак и мање зачепљење може да изазове цурење већ послије неколико сати непрекидног рада.

Шта најчешће запушава одвод климе?

Зачепљење одводног цријева најчешће не настаје због каменца, већ због прљавштине која се временом накупља у систему.

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Најчешћи узроци су:

  • прашина која пролази кроз филтере
  • ситне нечистоће које се задржавају на испаривачу
  • прљавштина која доспијева споља
  • остаци инсеката
  • слузаве наслаге које се стварају у влажном окружењу

Временом се ове нечистоће таложе у одводном цријеву и успоравају или потпуно блокирају отицање кондензата, што може довести до цурења воде из унутрашње јединице клима-уређаја.

Када се ове нечистоће помијешају са кондензованом водом, пролаз кроз одводну цијев постепено се сужава, све док се у потпуности не запуши.

Стручњаци упозоравају да влажна унутрашњост клима-уређаја представља погодно окружење за развој плијесни и бактерија уколико се уређај не одржава редовно. Зато је редовно чишћење важно не само за његов правилан и ефикасан рад, већ и за очување квалитета ваздуха у дому.

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Како да проверите да ли је одјвод запушен

Прије било какве провјере обавезно искључите клима-уређај из струје, а не само помоћу даљинског управљача.

Затим прегледајте крај одводног цријева. Ако је клима дуго радила, а из цријева не излази вода, врло је вјероватно да је одвод запушен.

У појединим случајевима довољно је да:

  • уклоните видљиву прљавштину са краја одводног цријева
  • њежно притиснете крај цријева како бисте ослободили пролаз
  • оперете филтере унутрашње јединице
  • провјерите да ли вода поново нормално отиче

Ако након чишћења вода и даље остаје у уређају или наставља да цури низ зид, немојте користити климу док квар не буде отклоњен. На тај начин можете спријечити додатна оштећења уређаја и зидова

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Када је вријеме да позовете сервис

Немојте покушавати да растављате унутрашњу јединицу нити да одвод чистите жицом или под јаким притиском. На тај начин можете оштетити одводну цијев, посуду за кондензат или електричне компоненте клима-уређаја.

Обавезно позовите овлашћени сервис ако:

  • клима цури при сваком укључивању
  • на испаривачу се појављује лед
  • уређај хлади слабије него раније
  • одвод пролази кроз зид или је повезан са канализацијом
  • клима има уграђену пумпу за одвод кондензата

У тим случајевима узрок може бити неправилна монтажа, залеђивање система, неисправност пумпе или други квар који захтева стручну дијагностику и поправку.

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Редовно одржавање спречава цурење

Најбољи начин да спријечите цурење воде из клима-уређаја јесте редовно одржавање. Филтере чистите у складу са препорукама произвођача, а најмање једном годишње обавите комплетан сервис и дезинфекцију уређаја.

Када су одвод и остале компоненте чисти, кондензована вода несметано отиче, па клима-уређај може без проблема да ради чак и током највећих љетих врућина, без цурења и ризика од оштећења зидова, подова или намјештаја.

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Подијели:

Тагови :

Клима уређај

Хлађење

цурење воде из климе

врућина

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