Зашто из климе цури вода и како ријешити овај проблем?

Аутор:АТВ редакција
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Током великих врућина клима-уређај код већине људи ради непрестано, па се тако често испод унутрашње јединице појаве капљице воде. У наставку текста прочитајте шта је узрок томе?
Добра вијест је да узрок овог наизглед озбиљног квара клима-уређаја често можете да откријете и отклоните за свега неколико минута, под условом да реагујете на вријеме.
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Током рада у режиму хлађења на испаривачу се природно ствара кондензација. У нормалним условима вода се скупља у посуди за кондензат, а затим кроз одводно цријево отиче напоље или у канализацију.
Међутим, када се одвод дјелимично запуши, вода више не може довољно брзо да отиче. Тада се посуда за кондензат препуни, па вода умјесто кроз одвод почиње да цури из унутрашње јединице и слива се низ зид.
Високе љетне температуре додатно погоршавају проблем, јер клима-уређај тада из ваздуха извлачи знатно више влаге него иначе. Због тога чак и мање зачепљење може да изазове цурење већ послије неколико сати непрекидног рада.
Зачепљење одводног цријева најчешће не настаје због каменца, већ због прљавштине која се временом накупља у систему.
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Најчешћи узроци су:
Временом се ове нечистоће таложе у одводном цријеву и успоравају или потпуно блокирају отицање кондензата, што може довести до цурења воде из унутрашње јединице клима-уређаја.
Када се ове нечистоће помијешају са кондензованом водом, пролаз кроз одводну цијев постепено се сужава, све док се у потпуности не запуши.
Стручњаци упозоравају да влажна унутрашњост клима-уређаја представља погодно окружење за развој плијесни и бактерија уколико се уређај не одржава редовно. Зато је редовно чишћење важно не само за његов правилан и ефикасан рад, већ и за очување квалитета ваздуха у дому.
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Прије било какве провјере обавезно искључите клима-уређај из струје, а не само помоћу даљинског управљача.
Затим прегледајте крај одводног цријева. Ако је клима дуго радила, а из цријева не излази вода, врло је вјероватно да је одвод запушен.
У појединим случајевима довољно је да:
Ако након чишћења вода и даље остаје у уређају или наставља да цури низ зид, немојте користити климу док квар не буде отклоњен. На тај начин можете спријечити додатна оштећења уређаја и зидова
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Немојте покушавати да растављате унутрашњу јединицу нити да одвод чистите жицом или под јаким притиском. На тај начин можете оштетити одводну цијев, посуду за кондензат или електричне компоненте клима-уређаја.
Обавезно позовите овлашћени сервис ако:
У тим случајевима узрок може бити неправилна монтажа, залеђивање система, неисправност пумпе или други квар који захтева стручну дијагностику и поправку.
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Најбољи начин да спријечите цурење воде из клима-уређаја јесте редовно одржавање. Филтере чистите у складу са препорукама произвођача, а најмање једном годишње обавите комплетан сервис и дезинфекцију уређаја.
Када су одвод и остале компоненте чисти, кондензована вода несметано отиче, па клима-уређај може без проблема да ради чак и током највећих љетих врућина, без цурења и ризика од оштећења зидова, подова или намјештаја.
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