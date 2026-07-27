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34 године од свирепог убиства Слободана Стојановића

Аутор:

Милица Марјановић
27.07.2026 19:47

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Споменик убијеног Слободана Стојановића
Фото: АТВ

Имао је само дванаест година. У љето '92. Слободан се вратио у родно село по свог пса, не слутећи да се кући више никада неће вратити. Његово страдање остало је једно од најпотреснијих свједочанстава ратног злочина над дјецом.

Три деценије касније, у Дрињачи, окупили су се породица, пријатељи и бројни грађани да поруче - сјећање на Слободана не смије изблиједити.

"Много значи што смо сви овдје, што сваке године има све више и више људи и што се не заборавља шта се десило", рекао је члан породице Никола Црквењаш.

Молитвом, парастосом и полагањем цвијећа одата је почаст дјечаку, чије је име постало симбол невино прекинутог дјетињства. Поручују да злочин над дјететом не застаријева и да одговорност не припада само ономе ко га је починио, већ и свима који су га нијемо посматрали.

"Није само та несретница и злотвор крива за убиство недужног дјетета него сви ти који су то дозволили, посматрали и гледали, да ли су икада размишљали о својој дјеци, пустити да се над Слободаном невиним дјететом врше такве тортуре сви они сносе одговорност", истакао је изасланик српског члана Предсједништва БиХ Бошко Томић.

"Нажалост Слободан је страдао у најстравичнијим мукама и то је нешто што не смије бити заборављено, страдало је и много српске дјеце и Слободан како му име каже нажалост није дочекао своју слободу", изјавио је државни секретар министарства за рад, запошљавање и борачка питања Србије Никола Вукелић.

Бол губитка дјечијег живота ни након тридесет три година не јењава. Управо зато, поручују обавеза свих је да се о Слободану говори како би његова судбина остала опомена да ни једно дијете више никада не буде жртва рата.

"То његово страдање и његова смрт, треба да буде опомена да се таква дешавања више никада не понове ни једном дјетету без обзира на име вјеру или нацију", истакао је градоначелник Зворника Бојан Ивановић.

"Наша је обавеза да никада не заборавимо новомученике њихово дијелио је уткано у наше историјско духовно и национално сјећање", истакао је министар друштвеног положаја Цркве у земљи и иностранству у Влади Републике Србије Ненад Поповић.

Српска православна црква 2022. године, дванаестогодишњег Слободана Стојановића званично прибројала именослову светих. Канонизован је као Свети новомученик Слободан доњекаменички. Лик малог Слободана данас се налази осликан на иконама и живописима у бројним православним храмовима и манастирима.

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Тагови :

Слободан Стојановић

Убиство

убиство Слободана Стојановића

Злочин над Србима

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