АИ пријатељи: Зашто милиони људи данас разговарају са вјештачком интелигенцијом?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Од помоћи при учењу и у послу до свакодневних разговора и емоционалне подршке – АИ сапутници су један од најзанимљивијих дигиталних феномена данашњице.
Вјештачка интелигенција више није само алат за претрагу информација, писање текстова или помоћ у послу. Све више људи данас користи АИ за нешто много личније – разговор.
Милиони корисника широм свијета свакодневно комуницирају са АИ системима не само када им је потребна информација, већ и када желе савјет, подршку или једноставно саговорника. Оно што је до пре неколико година дјеловало као сцена из научнофантастичног филма постало је део свакодневице.
Милиони људи широм свијета свакодневно разговарају са АИ системима „AI companion“ апликације постају једна од најбрже растућих категорија у свијету вјештачке интелигенције.Корисници АИ користе за учење, организацију, креативни рад, али и свакодневне разговоре.Стручњаци упозоравају да АИ може бити користан алат, али не и замена за стварне људске односе.
„AI companion“ апликације представљају дигиталне асистенте осмишљене за дуготрајну комуникацију са корисницима. За разлику од класичних цхатботова који одговарају на појединачна питања, ови системи покушавају да одрже континуитет разговора, памте претходне теме и прилагоде комуникацију навикама корисника.
Међу најпознатијим платформама ове врсте налазе се Реплика, Character. AI и ChatGPT. Иако имају различите намјене, заједничко им је то што омогућавају природну комуникацију са вјештачком интелигенцијом. Реплика и Character. АИ корисницима омогућава да разговарају са хиљадама различитих АИ ликова или да креирају сопствене, док је ChatGPT најпознатији као универзални АИ саговорник за информације, учење, креативни рад и свакодневна питања.
Наука и технологија
Вјетачка интелигенција би могла унијети велику промјену у подјели радних мјеста
Реплика је постала позната као један од првих дигиталних АИ сапутника намјењених дуготрајним разговорима и персонализованој интеракцији. Тренутно на свом сајту тврде да имају преко 42 милиона корисника, а своје АИ „другаре“ промовишу као АИ пријатеље за живот, за мале животне мисије, за заљубљивање и за постајање онога што јеси.
Оно што ове платформе чини посебно занимљивим јесте висок ниво персонализације. Корисници често могу да бирају име, изглед, глас, стил комуникације, интересовања па чак и личност свог АИ саговорника. На појединим платформама могуће је креирати и детаљан аватар, што доприноси утиску да разговараш са јединственом дигиталном особом, а не само са програмом. Неки АИ сапутници могу да памте претходне разговоре, прилагођавају комуникацију навикама корисника и развијају специфичан стил интеракције током времена.
Управо због тога граница између дигиталног асистента и дигиталног сапутника/друга постаје све мање видљива. Док се класични четбот користи када ти је потребна одређена информација, АИ пријатељи су осмишљени тако да подстичу континуирану комуникацију, због чега их многи корисници доживљавају као много више од обичног технолошког алата.
Популарност АИ пријатеља расте изузетно брзо. Према процјенама индустрије, „AI companion“ апликације забиљежиле су више од 220 милиона преузимања широм света, док се тржиште ових сервиса данас мери десетинама милијарди долара.
Наука и технологија
Илон Маск: "За 10 година људи више неће морати да раде, посао ће бити избор"
То показује да разговор са АИ више није само технолошка занимљивост. За многе кориснике постаје нови облик дигиталне интеракције, сличан друштвеним мрежама или апликацијама за размјену порука.
Разлози за то су бројни. АИ је доступан 24 сата дневно, може да разговара о готово било којој теми и не захтева да се комуникација уклопи у распоред друге особе. Управо та комбинација доступности и једноставности представља један од главних разлога популарности ових сервиса.
Можда најзанимљивији податак говори о томе колико су овакве платформе постале дио свакодневице.
Анализе коришћења Character.АИ показују да корисници воде око 20 милиона разговора дневно, док просјечна сесија траје приближно 42 минута.
То је знатно више од времена које многи корисници проведу на појединим друштвеним мрежама током једне посјете. Такви подаци показују да АИ за многе људе више није алат за једно питање и један одговор, већ виртуелни пријатељ са којим се проводи значајан део дана.
Психолози наводе да дио привлачности лежи у томе што АИ не прекида саговорника, не осуђује га и доступан је у сваком тренутку. Корисници често описују разговоре са АИ као мање стресне од комуникације са људима, посебно када желе да подијеле проблем, разраде неку идеју или једноставно организују своје мисли.
Неки користе АИ као помоћ при учењу страних језика, други за припрему разговора за посао, а трећи као алат за креативно размишљање и генерисање нових идеја.
Управо због тога АИ постаје много више од дигиталног асистента. За многе кориснике он представља комбинацију ментора, организатора и саговорника.
Начин коришћења ових апликација веома је разноврстан:
-вјежбање страних језика кроз свакодневни разговор;
-припрема за разговоре за посао;
-организација обавеза и планирање дана;
-браинсторминг за пословне и креативне пројекте;
-помоћ при учењу и истраживању;
-симулација различитих животних ситуација;
-вођење дневника и биљежење идеја.
Због тога АИ сапутници више нису ограничени на једну намјену. Они постају универзални алати за комуникацију и организацију.
Упркос расту популарности, већина стручњака сматра да АИ не може у потпуности да замијени људске односе.
Пријатељство подразумева емоције, заједничка искуства и међусобно разумијевање које настаје кроз стварне животне ситуације. Вјештачка интелигенција може да симулира емпатију и подршку, али не поседује сопствена осјећања нити лична искуства.
Наука и технологија
Научници открили на који начин птице "компонују" своје пјесме
Због тога се АИ прије може посматрати као допуна комуникацији а наравно да никада неће бити замена за породицу, пријатеље и друштвене контакте.
Као и свака нова технологија, АИ саговорници доносе одређене изазове.
Стручњаци упозоравају да превелико ослањање на дигиталне саговорнике може да утиче на стварне друштвене интеракције и доведе до емоционалне везаности за систем који заправо нема осјећања.
Током посљедњих неколико година медији су забиљежили бројне примјере људи који су своје АИ сапутнике описивали као најбоље пријатеље, партнере или особе којима најлакше повјеравају свакодневне бриге. Неки корисници су чак организовали симболична „вјенчања“ са АИ аватарима или јавно говорили о романтичним везама са дигиталним саговорницима.
Због тога стручњаци упозоравају да АИ може бити користан алат за комуникацију, организацију и подршку, али не и замјена за стварне људске односе. Такође, важно је водити рачуна о приватности података и имати на уму да АИ није замјена за стручну помоћ у ситуацијама које захтјевају подршку психолога или других професионалаца.
Развој иде ка системима који ће боље разумијети глас, контекст и навике корисника. Будући АИ асистенти вјероватно ће бити присутни на телефонима, паметним наочарима, у аутомобилима и другим уређајима које свакодневно користимо.
Умјесто да чекају питање, моћи ће проактивно да предлажу информације, подсјећају на обавезе или помажу у организацији дана.
Због тога многи стручњаци сматрају да ће наредна фаза развоја вјештачке интелигенције бити мање усмјерена на претрагу информација, а више на континуирану комуникацију са корисником.
Можда највећа промјена коју доноси вјештачка интелигенција није то што може да пише текстове, генерише слике или одговара на питања, већ то што први пут у историји милиони људи свакодневно разговарају са технологијом као са саговорником.
АИ пријатељи и дигитални сапутници показују да будућност вјештачке интелигенције неће бити само прича о продуктивности и аутоматизацији. Биће то и прича о комуникацији, навикама и начину на који људи граде однос са технологијом.
Да ли ће АИ остати само користан алат или постати нови облик дигиталног друштва, питање је на које ћемо одговор вјероватно добити много брже него што очекујемо.
(телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
16 ч0
Наука и технологија
1 д1
Сцена
1 д0
Наука и технологија
2 д0
Наука и технологија
3 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
16 ч0
Најновије
13
51
13
41
13
36
13
33
13
32
Тренутно на програму