Најскупљи стан у ФБиХ продат за 1,18 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Укупна вриједност некретнина обухваћених купопродајним уговорима у Федерацији Босне и Херцеговине у првих шест мјесеци 2026. године износила је 810,46 милиона КМ, показују подаци Федералне управе за геодетске и имовинско-правне послове, преноси Фена.
Полугодишњи извјештај о стању на тржишту некретнина израђен је у сарадњи са Пореском управом Федерације БиХ и јединицама локалне самоуправе, у оквиру успостављања Регистра цијена некретнина.
Регистар тренутно функционише у 74 од укупно 79 јединица локалне самоуправе, као и у свих 73 пореске испоставе у Федерацији БиХ.
Анализом су обухваћени купопродајни уговори примљени закључно са 15. јулом 2026. године.
Од укупно 9.797 регистрованих купопродајних уговора, предмет разреза пореза било је њих 9.386. Комисије за процјену вриједности некретнина у Регистар су унијеле податке за 6.711 уговора, а само су те трансакције узете у обзир приликом детаљније анализе тржишта.
Међу њима је било 587 уговора који су се односили на мјешовити промет некретнина, укупне вриједности 46,19 милиона КМ.
Према подацима из извјештаја, у првом полугодишту реализовано је укупно 10.170 купопродајних уговора.
Обим тржишта некретнина смањен је за осам одсто у поређењу са истим периодом 2025. године, док је укупна вриједност реализованих купопродајних уговора пала за 18 одсто.
Из Федералне управе напомињу да су подаци још подложни измјенама јер уговори и даље пристижу на обраду. Прецизнија слика тржишта требало би да буде позната након објављивања годишњег извјештаја.
Просјечна цијена станова и грађевинског земљишта остала је приближно на нивоу из првог полугодишта 2025. године, док је просјечна цијена кућа порасла за 5,7 одсто.
Најскупља кућа у првих шест мјесеци 2026. године продата је на подручју сарајевске општине Центар за 700.000 КМ.
Ријеч је о кући корисне површине 146 квадратних метара, изграђеној 1999. године, на парцели укупне површине 1.393 квадратна метра.
У истој општини забиљежена је и највиша цијена стана. Стан површине 197 квадратних метара, смјештен у згради изграђеној 1910. године, продат је за 1.180.000 КМ.
Најскупљи пословни простор продат је у Тузли за 913.000 КМ. Простор има 193 квадратна метра и налази се у објекту изграђеном 2015. године.
Највиша цијена пословног објекта забиљежена је на подручју општине Стари Град Сарајево, гдје је објекат продат за 4.555.000 КМ. Његова корисна површина износи 595 квадратних метара, налази се на парцели површине 186 квадратних метара, а изграђен је 1970. године.
Најскупља гаража или гаражно мјесто продато је на подручју Новог Сарајева за 55.000 КМ.
Гаража има корисну површину од 15 квадратних метара и налази се у згради изграђеној 1970. године.
Највиша цијена грађевинског земљишта остварена је на подручју општине Витез. Земљиште површине 10.272 квадратна метра продато је за 3.523.296 КМ.
Најскупље пољопривредно земљиште продато је на подручју Градачца. За парцелу површине 12.650 квадратних метара плаћено је 50.000 КМ, саопштила је Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове.
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