Акција ”Hidden” открила 2,7 килограма дроге и 11.000 марака

Аутор:Огњен Матавуљ
Един Аличковић (51) из Теслића ухапшен је у оквиру акције ”Hidden” у којој је заплијењено око 2,7 килограма дроге и око 11.000 марака у кешу!
Акцију су спровели полицијски службеници ПС Теслић у сарадњи са крим полицијом ПУ Добој и Жандармеријом. Током претреса имовине осумњиченог у близини куће осумњиченог пронађен је ”штек” са дрогом.
Из ПУ Добој је саопштено да је у акцији ”Hidden” ухапшен Е.А. из Теслића због сумње да је починио кривично дјело неовлаштен промет и производња дроге.
”По наредби Основног суда у Теслићу извршен је претрес куће са помоћним објектима и два путничка возила која користи осумњичени. Том приликом пронађена су и одузета два пакета марихуане, масе 1,7 килограма, пакет са бијелим прахом налик на спид, масе 1,08 килограма. Пронађен је и новац у разним валутама и апоенима, двије вакумирке мобилни телефони и други предмети”, саопштила је ПУ Добој.
Додају да ће након документовања предмета Аличковића Окружном јавном тужилаштву у Добоју бити достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу.
Иначе, Аличковић је и раније пролазио кроз полицијске евиденције као безбједносно интересанта особа, склона злоупотреби наркотика.
