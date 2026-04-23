Logo
Large banner

Акција ”Hidden” открила 2,7 килограма дроге и 11.000 марака

Аутор:

Огњен Матавуљ
23.04.2026 10:54

Коментари:

0
Заплијењени новац
Фото: ПУ Добој

Един Аличковић (51) из Теслића ухапшен је у оквиру акције ”Hidden” у којој је заплијењено око 2,7 килограма дроге и око 11.000 марака у кешу!

Акцију су спровели полицијски службеници ПС Теслић у сарадњи са крим полицијом ПУ Добој и Жандармеријом. Током претреса имовине осумњиченог у близини куће осумњиченог пронађен је ”штек” са дрогом.

Дрога откривена у ”штеку”

Из ПУ Добој је саопштено да је у акцији ”Hidden” ухапшен Е.А. из Теслића због сумње да је починио кривично дјело неовлаштен промет и производња дроге.

Акција ”Hidden”
Акција ”Hidden”

”По наредби Основног суда у Теслићу извршен је претрес куће са помоћним објектима и два путничка возила која користи осумњичени. Том приликом пронађена су и одузета два пакета марихуане, масе 1,7 килограма, пакет са бијелим прахом налик на спид, масе 1,08 килограма. Пронађен је и новац у разним валутама и апоенима, двије вакумирке мобилни телефони и други предмети”, саопштила је ПУ Добој.

Аличковић већ пролази кроз полицијске евиденције

Додају да ће након документовања предмета Аличковића Окружном јавном тужилаштву у Добоју бити достављен извјештај о извршеном кривичном дјелу.

Иначе, Аличковић је и раније пролазио кроз полицијске евиденције као безбједносно интересанта особа, склона злоупотреби наркотика.

Акција ”Hidden”
Акција ”Hidden”

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Акција ”Hidden”

Теслић

трговина дрогом

Един Аличковић

ПУ Добој

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

55

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner