Logo
Large banner

Првостепена пресуда: Тројица мушкараца осуђени на укупно 38 година затвора због силовања дјевојке у Сарајеву

Аутор:

АТВ
23.04.2026 09:40

Коментари:

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Кантонални суд у Сарајеву изрекао је првостепену пресуду и прогласио кривим Бењамина Агановића, Аладина Хајдаревића и Нермина Диздаревића.

Због кривичних дјела нарушавање неповредивости дома, противправно лишење слободе, силовање и неовлаштено оптичко снимање Агановић је осуђен на јединствену годину затвора у трајању од 15 година, Хајдаревић је због кривичних дјела нарушавање неповредивости дома, противправно лишење слободе и осуђен на казну затвора у трајању од 13 година, док је Диздаревић осуђен за кривично дјело силовање на 10 година затворске казне. Након изрицања пресуде оптуженима је продужен притвор девет мјесеци.

Бењамин Агановић се терети да је након одржаног рочишта у Опћинском суду у Сарајеву у предмету у којем је био оптужен за трговину наркотицима с оштећеном у овом случају, тражио од ње да преузме одговорност на себе, пријетећи јој више пута. Након што је одбила, 25. јануара 2025. године, у послијеподневним сатима, Агановић и Хајдаревић су провалили у стан у којем је живјела.

Тукли су је, чупали за косу, дрогирали а потом и силовали. Оптужени Агановић је све снимио мобителом. Током ноћи у стан је дошао и оптужени Нермин Диздаревић који је такођер силовао. Дан након, оштећена је успјела побјећи из стана, трчећи према насељу Пејтон, при чему јој је помоћ пружила непозната пролазница, наводе из Тужилаштва Кантона Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

12

55

12

53

12

39

12

38

12

32

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner