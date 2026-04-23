Ухапшен осумњичени за тешку крађу

23.04.2026 09:38

Полиција Републике Српске
Полицијски службеници Полицијске станице Козлук јуче су ухапсили лице иницијала Ј.М.П. а подручја града Зворника, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Тешка крађа“.

Приликом обављања редовних послова и задатака, полиција је уочила оштећена улазна врата на кући, власништва лица из Републике Швајцарске.

Истог дана, полицијски службеници су зауставили и контролисали теретно возило марке Ивеко, којим је управљало лице Ј.М.П. а које је том приликом одбило да се подвргне тестирању на присуство алкохола у организму.

Лице је лишено слободе и над истим је извршена криминалистичка обрада, током које су полицијски службеници дошли до сазнања да је лице извршило провалу у наведену кућу, те отуђило теретно возило којим је управљало.

О свему наведеном обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бијељина, који је наложио достављање Извјештаја о почињеном кривичном дјелу „Тешка крађа“, како су навели испред Полицијске управе Зворник.

