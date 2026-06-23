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Ватикан одлучио: Жене не могу држати проповједи

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 18:58

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Ватикан одлучио: Жене не могу држати проповједи
Фото: Tanjug/AP/Alessandra Tarantino

Ватикан је одбио захтјев њемачких бискупа да се прошири пракса и омогући лаицима, укључујући жене, да држе проповиједи током католичке мисе, потврђујући дугогодишње правило да ту улогу могу обављати искључиво заређени свештеници или ђакони.

Њемачка бискупска конференција раније ове године затражила је допуштење да и лаици могу држати проповиједи, што је приједлог који одражава ставове дијела бискупа у Сједињеним Америчким Државама и Европи. Они сматрају да су и лаици, укључујући жене, способни за тумачење библијских читања током мисе.

Ватикан је, међутим, у свом одговору поновио да је проповијед резервисана за свештенике и ђаконе, те да то не произлази само из црквене дисциплине, него и из саме природе литургије.

У документу се подсјећа и да у Католичкој цркви свештеник током мисе д‌јелује "in persona Christi" - у име Христа.

Лаицима је и даље дозвољено да држе проповиједи у молитвеним службама које се не сматрају мисом.

(Аваз)

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Тагови :

Ватикан

проповјед

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