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Путин тврди: Кијев губи територију за територијом

23.06.2026 16:39

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Путин тврди: Кијев губи територију за територијом
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Gavriil Grigorov

Руски предсједник Владимир Путин изјавио је данас да кијевски режим губи територију за територијом, усљед "драматичног погоршања ситуације на фронту по њих", преноси Спутњик.

"Видимо и знамо да се кијевски режим, усљед драматичног погоршања ситуације на фронту по њих, и с обзиром на то да противник губи територију за територијом, а наши борци ослобађају насеље по насеље, опредијелио за тактику удара по цивилним објектима, по цивилној инфраструктури", рекао је Путин на сједници са члановима владе.

Путин је наложио да се предузму одређене мјере како би се последице напада украјинске војске свеле на минимум.

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"Русији се разним каналима директно поручује да Кијев ударима жели да утиче на енергетске ресурсе и туристичку сезону", додао је он.

Данашњој сједници, коју је Путин одржао путем видео-линка из Кремља, присуствовали су и руски премијер Михаил Мишустин и кључни чланови Савјета министара.

(б92)

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Тагови :

Владимир Путин

Русија

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