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Малољетник запалио школу како би избјегао наставу и родитељски састанак

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 15:55

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Аустријску јавност потресао је случај из Ансфелдена, гд‌је је полиција расвијетлила подметање пожара у школској згради за које је осумњичен 15-годишњак из округа Линз-Ланд.

Према наводима истражиоца, малољетник је у априлу изазвао пожар на улазу у школу како би дошло до прекида наставе и одгоде родитељског састанка.

Пожар избио током ноћи

Пожар је избио у ноћи на 23. април у школи у Улици Шлусштрасе. Према досад утврђеним информацијама, 15-годишњак је око 1.20 сати дошао до школе, оштетио стакло на улазним вратима и у унутрашњост убацио запаљиви предмет.

Истрагом је утврђено како је ријеч о Молотовљевим коктелима. Ватра се није проширила на цијели објект, али су дим и чађ проузрочили велику штету у унутрашњости школе.

Пожар је неколико сати касније уочио школски домар, који је по доласку на посао осјетио мирис паљевине и алармирао хитне службе. Ватрогасци су пожар брзо угасили, но зграда је због оштећења и онечишћења морала бити затворена, а настава привремено премјештена у замјенске просторије.

Полиција седмицама трагала за починиоцем

Случај је преузела криминалистичка полиција савезне покрајине Горње Аустрије, која је седмицама радила на откривању починиоца.

Истрага је на крају довела до 15-годишњака из округа Линз-Ланд. Према полицијским наводима, младић је током испитивања признао д‌јело и описао што је учинио.

Истражиоцима је рекао како је желио изазвати затварање школе како би добио неколико слободних дана. Уз то, надао се да ће због инцидента бити отказан и планирани родитељски састанак.

Велика штета, повријеђених није било

У тренутку напада у школи није било никога па нико није повријеђен. Ипак, посљедице су биле озбиљне јер су дим и чађ захватили већи дио зграде, због чега се настава морала организовати на другој локацији.

Аустријске власти засад нису објавиле тачан износ материјалне штете, но ријеч је о озбиљном инциденту с могућим далекосежним посљедицама.

Против 15-годишњака се води даљи поступак. Будући да је ријеч о малољетној особи, аустријско правосуђе поступаће према правилима која вриједе за млађе починиоце кривичних д‌јела, преноси Кроатив.

(Аваз)

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Тагови :

Аустрија

малољетник

запаљена школа

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