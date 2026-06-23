Вакцину која спречава рак не желе сви: Страх и дезинформације коче ХПВ имунизацију

Аутор:Славиша Ђурковић
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Заинтересованост за ХПВ вакцину постоји, али још увијек није достигла ниво који би омогућио оптималан обухват циљане популације. На основу професионалног искуства и комуникације са родитељима, као најчешћи разлози издвајају се неповјерење у безбједност и ефикасност вакцина, страх од нежељених реакција након вакцинације, изложеност дезинформацијама, као и други слични фактори, каже за АТВ др Тамара Никићевић, епидемиолог у Институту за јавно здравство.
Поводом за овај упит била је информација часописа Лансет да је захваљујући вакцини против рака грлића материце смртност у Енглеској код младих жена пала на нулу.
Према доступним подацима, у Федерацији БиХ је 2023. године смртност жена од малигне неоплазме грлића материце, односно цервикса утеруса — C53, износила 7,1 на 100.000 жена, што на процјену од 1.094.783 жене у ФБиХ даје приближно 78 смртних случајева; у Републици Српској, према евиденцијама Института за јавно здравство Републике Српске, од рака грлића материце годишње умре око 50 жена, па се може говорити оквирно око 128 смртних случајева годишње, уз напомену да је ријеч о приближном збиру података различитог типа.
У Републици Српској, до сада, првом дозом ХПВ вакцине вакцинисано је 5.240 особа, од тога 3.764 женског пола и 1.476 мушког пола. Највише вакцинисаних је у доби од 10 до 14 година (3.452 дјеце), затим од 15 до 19 година (1.135).
"Обухват је и даље доста нижи од очекиваног, доста више дјевојчица је вакцинисано (72%) у односу на дјечаке (28%). Обухват вакцинисане дјеце варира од генерације до генерације. Обухват за узраст од 14 година износи око 14%, за узраст од 15 година 4,9 %", каже Никићевић.
Према циљевима СЗО-а за елиминацију рака грлића материце као јавноздравственог проблема, добар пут ка елиминацији укључује:
"Земље које су започеле вакцинацију ХПВ вакцином 2006/2007 године имају већ конкретне резултате, односно имају студије које показују да међу вакцинисаним женама нема случајева карцинома грлића материце у односу на невакцинисане жене истог узраста. Наша земља је започела вакцинацију ХПВ вакцином прије нешто више од три године, тако да је прерано говорити о смањ ењу карцинома узрокованих хуманим папилома вирусом", истиче Никићевић.
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