Кошарац: Политичком Сарајеву остаје само да броји успјехе Српске

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска води досљедну међународну политику и проналази своје мјесто у новим геополитичким околностима, а за то вријеме политичком Сарајеву остаје да прати, коментарише и броји њене дипломатске успјехе, изјавио је Срни замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
"То им је главни политички посао, судећи по количини пажње коју Сарајево томе посвећује", истакао је Кошарац.
Он је указао да се Република Српска успјешно позиционира на међународном плану развијајући сарадњу са бројним партнерима и градећи односе засноване на међусобном поштовању захваљујући политици предсједника Милорада Додика и српског члана Предсједништва БиХ Жељке Цвијановић.
С друге стране, истиче Кошарац, политичко Сарајево се годинама позиционира као дежурни коментатор свега што Српска ради.
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"Док Српска остварује контакте и јача међународни положај, из Сарајева стижу већ добро познате реакције – нервоза, страх, паника, оптужбе и обавезна прича о сецесионизму", навео је Кошарац.
Према његовим ријечима, бошњачки политички лидери готово сву своју енергију усмјерили су на оспоравање Српске.
"За њих је и само постојање Републике Српске сецесионизам. Притом, никада нису одустали од Алијине идеје унитарне исламске БиХ, иако управо таква политика представља један од највећих извора политичке нестабилности у земљи", упозорио је Кошарац.
Он је напоменуо да посебну иронију представља чињеница да се политичко Сарајево свакодневно позива на "државотворну политику", док истовремено најгласније брани опстанак протектората и страног туторства над БиХ.
Кошарац је оцијенио да умјесто дијалога, међусобног уважавања и прихватања уставне реалности која се зове Република Српска, Сарајево и даље бира политику оптужби и конфликта, преноси Срна.
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