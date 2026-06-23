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Северина одржала концерт са пешкиром на глави

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:58

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Северина
Фото: Instagram

Пјевачица Северина одржала је велики солистички концерт у Цриквеници, а снимци које је објавила на друштвеним мрежама изазвали су лавину коментара.

Наиме, многи су остали изненађени када су вид‌јели да је Северина дио наступа провела са пешкиром на глави, што је одмах привукло пажњу њених пратилаца.

Пјевачица је на свом Инстаграм профилу објавила низ снимака са концерта, а кроз духовит опис открила је шта се дешавало иза кулиса и како се њена екипа борила са високим температурама.

"Доказ да сам дошла с фризуром су нека од видеа иза овог. А доказ да имам најлуђу екипу на и иза бине, исто у овој објави", написала је Северина на почетку објаве.

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Кроз низ кратких коментара описала је сараднике, атмосферу на бини и тренутке који су обиљежили вече.

"Никад ми није боље добродошао вентилатор на бини", поручила је пјевачица, алудирајући на несносну врућину током наступа.

У једном тренутку ријешила је да на главу стави пешкир како би се расхладила, што је изазвало бројне реакције публике и пратилаца на друштвеним мрежама.

На снимцима се види да публика током читавог концерта пјева углас са пјевачицом, преноси ЦдМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Северина

Пјевачица

концерт

Пешкири

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