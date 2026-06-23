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Ударио дјевојку, па се дао у бијег пјешке: За њим раније расписано чак 15 потрага

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 12:45

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Права драма одиграла се јуче поподне на улицама београдског насеља Карабурма, када је полицијска патрола након филмске потјере успјела да ухапси Е. М. (24), вишеструког повратника за којим је било расписано чак 15 полицијских потрага.

Незванично, све је почело око 14 сати у Улици Маријане Грегоран, када је саобраћајна патрола уочила аутомобил марке „пежо 307“, сплитских регистарских ознака, који је дивљачком вожњом претекао колону возила, а потом на раскрсници са Улицом Војводе Мицка Крстића прошао кроз чисто црвено свјетло.

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Судар и бијег пешице

Полицајци су одмах кренули у потјеру за бахатим возачем, сигнализирајући му да се заустави, али је он додао гас. Бјежећи кроз Улицу Војводе Мицка Крстића, осумњичени је скренуо у Улицу Патриса Лумумбе гдје је, код броја 1, изгубио контролу над возилом и силовито ударио у сиви „рено“, за чијим је воланом била двадесетогодишња Е. Ј.

Одмах након судара, возач „пежоа“ је искочио из смрсканог аутомобила и дао се у бијег пјешице кроз насеље.

Међутим, брза и ефикасна реакција полицијских службеника прекинула је његов покушај бјекства. Патрола га је убрзо сустигла, савладала и лишила слободе.

Рекордер по потјерницама

Након привођења и идентификације, услиједио је шок за оперативце. Утврђено је да је ријеч о Е. М., добро познатом органима реда, за којим је у том тренутку било активно чак 15 расписаних потрага због различитих кривичних дјела.

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На срећу, према првим информацијама, у удесу који је осумњичени изазвао нема теже повријеђених лица, а на возилима је причињена знатна материјална штета.

Против Е. М. биће поднијете одговарајуће кривичне и прекршајне пријаве.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Београд

Полицијска потјера

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Полиција

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