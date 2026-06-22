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Снимак ликвидације у Београду: Руковали се, извадио пиштољ и пуцао му у главу

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 18:58

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Снимак ликвидације у Београду: Руковали се, извадио пиштољ и пуцао му у главу
Фото: Instagram/moj_beo_grad_

На друштвеним мрежама објављен је узнемирујући снимак убиства Дарка Весковића Прике у кафићу у Кумодражу.

Како се види на снимку, који траје 21 секунду, нападач у црној мајици и с плавим качкетом улази у локал, затим се поздравља с Весковићем, а потом заједно крећу до мјеста на ком је Весковић сједио с још једним мушкарцем.

У тренутку када је Весковић нападачу окренуо леђа, он је из торбице извукао пиштољ и пуцао му у леђа, а затим побегао. Весковић је пао поред столица и преминуо на месту, док је рањени мушкарац остао да чучи испод стола у кафићу.

Подсјетимо, Дарко Весковић Прика је убијен, док је други мушкарац тешко рањен у пуцњави која се данас у 15.40 догодила у Кумодражу.

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Таг :

Дарко Весковић Прика снимак

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