Снимак ликвидације у Београду: Руковали се, извадио пиштољ и пуцао му у главу

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама објављен је узнемирујући снимак убиства Дарка Весковића Прике у кафићу у Кумодражу.
Како се види на снимку, који траје 21 секунду, нападач у црној мајици и с плавим качкетом улази у локал, затим се поздравља с Весковићем, а потом заједно крећу до мјеста на ком је Весковић сједио с још једним мушкарцем.
У тренутку када је Весковић нападачу окренуо леђа, он је из торбице извукао пиштољ и пуцао му у леђа, а затим побегао. Весковић је пао поред столица и преминуо на месту, док је рањени мушкарац остао да чучи испод стола у кафићу.
Подсјетимо, Дарко Весковић Прика је убијен, док је други мушкарац тешко рањен у пуцњави која се данас у 15.40 догодила у Кумодражу.
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