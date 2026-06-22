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Масовна хапшења педофила у Србији: Жртве била дјеца од 6 година

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 12:04

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

У наставку акције "Армагедон“ а у склопу међународне Европолове акције сузбијања сексуалне експлоатације дјеце на интернету под називом “Питон”, полицијски службеници МУП-а Републике Србије, Управе за технику, Службе за борбу против високотехнолошког криминала у сарадњи са Вишим јавним тужилаштвом у Београду, Посебним одељењем за борбу против високотехнолошког криминала и Подручним полицијским управама у Београду, Новом Саду, Зрењанину, Нишу, Смедереву и Бору ухапсили су 6 особа.

Приведени су: К.Б (1985) држављанин Руске федерације, Д.В (1963) из Новог Сада, А.М (1975) из Зрењанина, Д.Р (1977) из Алексинца и С.Ф (1994) из Бора и Н. Т. (1979) из Велике Плане због постојања основане сумње да су извршили кривично дјело Приказивање, прибављање и поседовање порнографског материјала и искоришћавање малољетног лица за порнографију из члана 185 Кривичног законика Републике Србије.

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За петоро осумњичених педофила је од стране Посебног одјељења за борбу против ВТК ВЈТ у Београду одређено задржавање до 48 сати док је за Н. Т. (1979) из Велике Плане поднијета кривична пријава у редовном поступку.

Жртве дјеца од 6 до 14 година

Осумњичени су у дужем временском периоду, путем интернета, преузимали, чували и дијелили садржаје настале искоришћавањем деце у порнографске сврхе. Приликом претресања станова код свих лица су увидом у рачунаре и рачунарску опрему пронађене фотографије и видео записи настали сексуалном експлоатацијом дјеце од 6 до 14 година.

Осумњичени су преко друштвених мрежа и апликација регистровали лажне профиле представљајући се као девојчице узраста 11 и 12 година да би затим ступали у контакт са оштећеним малољетним лицима и од истих захтијевали и прибавили фотографије и видео материјале сексуалне садржине на којима се налазе оштећена малољетна лица.

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Један од осумњичених се терети да је користио лажни налог на апликацији "Снепчет" гдје се исти представљао као дјевојчица док је код другог осумњиченог утврђено је да је члан групе на апликацији "Вибер", а гдје је са осталим члановима прибављао и дијелио материјал настао сексуалном експлоатацијом дјеце.

Министарство унутрашњих послова Републике Србије наставиће да улаже максималне напоре у заштиту дјеце од свих облика злоупотребе у дигиталном окружењу, као једног од својих приоритетних задатака.

Кроз блиску сарадњу са надлежним институцијама у земљи и иностранству, наставиће се активности на брзом откривању, идентификацији и хапшењу починилаца, са циљем да интернет простор буде безбједнији за свако дијете.

(Курир)

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Тагови :

педофилија

Србија

Полиција

Акција Армагедон

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