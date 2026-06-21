Ужас на српским свадбама: Млада довела швалера, човјек убио оца невјесте

Аутор:АТВ редакција
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Друштвене мреже преплавила су искуства људи који су били на српским свадбама, а највише пажње привукла је исповијест корисника који каже да је присуствовао језивом убиству оца младе.
Наиме, полемика је почела након што је један од корисника Редита упитао да ли је неко некада присуствовао свадби која је у посљедњи час била отказана.
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"Да ли је неко био на свадби која је отказана?", упитао је корисник.
Искуства су се низала, али највише пажње привукла је исповијест корисника чија је тетка на свадби присуствоала језивом убиству!
"Нисам ја, али је моја тетка била на свадби где је човјек ушао у свадбену салу са пиштољем и упуцао, односно убио оца од младе због неких сукоба. Наводно му је некад прије 15-20 година рекао 'Осветићу ти се када ти буде најсретнији дан у животу'", подијелио је језиво искуство овај корисник.
Још један од коментара који је изазвао лавину реакција, било је вјенчање на којем је млада довела швалера.
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"Не знам колико је ова прича тачна, пошто сам је чула на послу, млада довела швалера на свадбу, ухватио је свекар у шваларацији, ухватио микрофон од музике и рекао: Ку*ва је откривена. Њени гости нек се купе ми настављамо славље. Тако је и било", написала је она.
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