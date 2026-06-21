Громови изазвали четири пожара у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
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Сплитско-далматинску жупанију данас је захватило невријеме током којег су избила четири пожара које су, највјероватније, изазвали удари грома.
Ватрогасци су угасили један пожар угасили, два су ставили под контролу, али и даље гори на Клису, па је у помоћ стигао и канадер.
Пожаре гасе десетине ватрогасаца, а ватра је захватила углавном ниско растиње и шуму, преносе хрватски медији.
Ватрогасци наводе да нису били угрожени људски животи нити објекти.
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