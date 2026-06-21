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Громови изазвали четири пожара у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 20:13

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Сплитско-далматинску жупанију данас је захватило невријеме током којег су избила четири пожара које су, највјероватније, изазвали удари грома.

Ватрогасци су угасили један пожар угасили, два су ставили под контролу, али и даље гори на Клису, па је у помоћ стигао и канадер.

Пожаре гасе десетине ватрогасаца, а ватра је захватила углавном ниско растиње и шуму, преносе хрватски медији.

Ватрогасци наводе да нису били угрожени људски животи нити објекти.

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Тагови :

Хрватска

пожар

невријеме

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