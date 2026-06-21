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Тинејџер из Никшића покушао на превару да положи возачки испит

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 13:30

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Тинејџер из Никшића покушао на превару да положи возачки испит
Фото: Unsplash

Службеници Јединице за сузбијање економског криминала Одјељења безбједности Никшић поднијели су Основном државном тужилаштву у Никшићу кривичну пријаву против два лица због сумње да су извршила кривична дјела у вези са полагањем возачког испита.

Кривична пријава поднијета је против Ж.А. (18) из Никшића због сумње да је извршио кривично дјело навођење на овјеравање неистинитог садржаја.

Сумња се да се пријављени Ж.А. 30. маја 2026. године, у просторијама једне ауто-школе у Никшићу, лажно представио као Д.Ј. и употребио његову личну карту, доводећи у заблуду чланове Комисије за полагање возачког испита, те да је у име наведеног лица полагао практични дио возачког испита.

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Кривична пријава поднијета је и против Д.Ј. (19) из Никшића због сумње да је извршио кривично дјело навођење на овјеравање неистинитог садржаја путем подстрекавања.

Д.Ј. је, како се сумња, са умишљајем, уступио своју личну карту лицу Ж.А. како би се исти лажно представио и у његово име полагао практични дио возачког испита, доводећи на тај начин у заблуду чланове Комисије за полагање возачког испита.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Никшић

Црна Гора

Возачки испит

превара

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