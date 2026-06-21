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Након скока са Старог моста нестао под водом: Брзом реакцијом спријечена трагедија

Аутор:

АТВ редакција
21.06.2026 12:35

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Зашто је неретва најхладнија
Фото: Pexel/Sezer Ünlü

У четвртак је у Мостару забиљежен опасан инцидент, када је непознати мушкарац након скока у ријеку Неретву нестао испод површине воде, што је изазвало тренутну панику међу окупљенима.

Захваљујући брзој реакцији чланова Клуба скакача и кајакашког клуба спријечен је кобан епилог. Њихова интервенција спријечила је трагедију.

Упозоравамо, видео је узнемирујућег садржаја.

Према доступним информацијама, идентитет скакача није познат, а претпоставља се да је ријеч о страном држављанину.

Овај инцидент догодио се готово на годишњицу сличног случаја на истој локацији који је такође могао имати кобне посљедице. И тада, 27. јуна 2025., непознати мушкарац скочио је са моста и упао у воду непосредно поред гумењака у којем је била група људи.

Због тога је био изложен нападу и критикама локалаца, који су били огорчени неодговорним потезом који је угрозио животе више лица. Тада су на мету критика дијела јавности дошли чланови Клуба скакача, младићи са обала Неретве, који у овим опасним ситуацијама неријетко спашавају животе, иако то није њихов посао.

Иако Стари мост привлачи бројне посјетиоце и права је атракција за скокове, ријеч је о изузетно опасној активности. Висина моста, јака струја и ниска температура Неретве чине скокове ризичним чак и за искусне скакаче, док се почетницима без тренинга строго не препоручују.

vatrogasci

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Локални становници често упозоравају да овакви непромишљени потези могу угрозити не само живот онога ко скаче, већ и других људи на води, те поново позивају на одговорније понашање посјетилаца.

(Вијести.ба)

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Тагови :

Мостар

Стари мост

скокови

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