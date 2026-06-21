Цвијановић са Херцогом: Опредијељени за даљи развој односа Израела и Српске

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас са предсједником Израела Исаком Херцогом.
"Изузетна част и задовољство било је састати се да предсједником Израела Исаком Херцогом. Овом приликом, потврдили смо наше пријатељство, партнерство и висок ниво разумијевања, као и опредијељеност да даље развијамо односе Државе Израел и Републике Српске", истакла је Цвијановићева у објави на Инстаграму.
Она је захвалила Херцогу на гостопримству и добром и отвореном разговору.
Цвијановићева је претходно посјетила Меморијални центар јеврејских жртава у Јерусалиму "Јад Вашем" који је основан с циљем документовања и чувања сјећања на жртве из Другог свјетског рата.
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