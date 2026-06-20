На КиМ приведен Србин, члан Српске листе

Аутор:АТВ редакција
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Ненад Вукадиновић из села Дренова код Лешка, директор Департмана за пољопривреду у општини Лепосавић и члан Српске листе приведен је јутрос.
Такозвана косовска полиција привела је Вукадиновића, а потом је извршен претрес имања и старе куће породице Вукадиновић у засеоку Језерине.
На терену је био присутан већи број полицијских службеника, као и пси трагачи, пише Косово онлајн.
Република Српска
Преминуо пуковник Војске Републике Српске Војимир Матовић
Вукадиновић је кратко из полицијског возила рекао да током претреса "нису пронашли ништа".
Он је након претреса породичне куће у засеоку Језерине, одвезен полицијским возилом.
(СРНА)
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