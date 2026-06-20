Драма на плажи у Хрватској: Жена престала да дише, брзом реакцијом полицајаца спријечена трагедија

Аутор:АТВ редакција
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Два полицијска службеника спасила су јуче, у петак, 19. јуна, на плажи у Медвеји у Хрватској живот 37-годишњој држављанки Индије, која у тренутку њиховог доласка није давала знакове живота.
Полицајци, који током љетне сезоне раде на испомоћи у Полицијској станици Опатија, затекли су се на мјесту догађаја током обављања редовних задатака и одмах прискочили у помоћ.
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Ријеч је о полицијским службеницима из Полицијске станице Иванић-Град и Полицијске станице Дарувар.
Како је саопштила полиција, жена није давала знакове живота, а полицајци су без оклијевања преузели пружање прве помоћи од грађана који су већ покушавали да јој помогну и наставили поступак оживљавања.
Њихова брза реакција и упорност показале су се као пресудне.
Након реанимације жена је поново почела да дише, а полицајци су наставили да прате њено стање и пружају јој помоћ све до доласка екипе хитне медицинске помоћи.
По доласку на мјесто догађаја, медицински тим преузео је даље збрињавање пацијенткиње.
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Након указане прве помоћи, 37-годишња држављанка Индије превезена је у Клинички болнички центар Ријека ради даљег лијечења.
Из полиције су истакли да овај случај показује како су полицијски службеници често први који пружају помоћ у ситуацијама када су секунде пресудне за спасавање људског живота, преноси Телеграф.
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