Тинејџер (16) погинуо у судару, његов вршњак повријеђен

Аутор:АТВ редакција
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Тинејџер А.М. (16) погинуо је данас око 15 часова у саобраћајној несрећи у Зрењанину.
Према незваничним информацијама, саобраћајна несрећа се догодила у Зрењанину код једног мотела.
Тинејџер је био на електричном мотоциклу заједно са још једном особом када су се сударили са аутобусом!
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Он је страдао, док је његов вршњак задобио повреде.
Увиђај је у току, преноси Блиц.
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