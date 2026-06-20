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Тинејџер (16) погинуо у судару, његов вршњак повријеђен

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 16:20

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Тинејџер А.М. (16) погинуо је данас око 15 часова у саобраћајној несрећи у Зрењанину.

Према незваничним информацијама, саобраћајна несрећа се догодила у Зрењанину код једног мотела.

Тинејџер је био на електричном мотоциклу заједно са још једном особом када су се сударили са аутобусом!

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Он је страдао, док је његов вршњак задобио повреде.

Увиђај је у току, преноси Блиц.

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Тагови :

Зрењанин

Саобраћајна несрећа

погинуо младић

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