Судар 4 аутомобила: Тешка саобраћајна несрећа код Бањалуке

Аутор:АТВ редакција
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У Пријаковцима код Бањалуке догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала четири аутомобила.
На лицу мјеста су полиција и Хитна помоћ која обавља увиђај.
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Трагедија код Градишке: Мушкарац погинуо приликом превртања трактора
Како Провјерено.инфо сазнаје, у несрећи има погинулих особа.
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