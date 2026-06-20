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Судар 4 аутомобила: Тешка саобраћајна несрећа код Бањалуке

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 16:05

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Судар 4 аутомобила: Тешка саобраћајна несрећа код Бањалуке
Фото: АТВ

У Пријаковцима код Бањалуке догодила се тешка саобраћајна несрећа у којој су учествовала четири аутомобила.

На лицу мјеста су полиција и Хитна помоћ која обавља увиђај.

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Како Провјерено.инфо сазнаје, у несрећи има погинулих особа.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Бањалука

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