Бивша радница упала у дом за старије, па ножем напала двије жене: Ужас у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се у једном дому за старије особе у београдској општини Раковица, гдје је ухапшена жена осумњичена да је након физичког сукоба пријетила радницама ножем.
Према информацијама из истраге, бивша радница установе А. Г. (1993) дошла је у просторије дома, гдје је након вербалног конфликта с радницама С. М. (1980) и К. С. (1992) наводно насрнула на њих. Како се наводи, задала им је више удараца рукама у предјелу главе, као и ногом у тијело.
Након тога из торбе је извадила нож и упутила пријетње двјема радницама, због чега је на мјесто догађаја одмах позвана полиција.
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Брзом интервенцијом полицијских службеника осумњичена је ухапшена, а приликом привођења одузето јој је и хладно оружје.
По налогу надлежног тужилаштва одређено јој је задржавање до 48 сати, а против ње ће бити поднесена кривична пријава због сумње да је починила кривично дјело угрожавање сигурности. Истрагу води Друго основно јавно тужилаштво у Београду, преноси Телеграф.
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