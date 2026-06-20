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Тежак судар у БиХ: Повријеђене двије особе

Аутор:

АТВ редакција
20.06.2026 16:08

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Аутомобил полиције ФБиХ
Фото: АТВ БЛ

Двије особе повријеђене су данас у судару два комбија и теретњака у мјесту Доњи Зовик у општини Хаџићи, саопштено је из МУП-а КС.

Сабрађајна незгода догодила се око 14.45 часова, а повријеђена лица превезена су на љекарску обраду.

У току је увиђај, а саобраћај је обустављен на овој дионици.

(СРНА)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

МУП Кантон Сарајево

повријеђени

Полиција

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