Тежак судар у БиХ: Повријеђене двије особе

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе повријеђене су данас у судару два комбија и теретњака у мјесту Доњи Зовик у општини Хаџићи, саопштено је из МУП-а КС.
Сабрађајна незгода догодила се око 14.45 часова, а повријеђена лица превезена су на љекарску обраду.
У току је увиђај, а саобраћај је обустављен на овој дионици.
(СРНА)
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