Тежак судар у БиХ: Повријеђене двије особе

Двије особе повријеђене су данас у судару два комбија и теретњака у мјесту Доњи Зовик у општини Хаџићи, саопштено је из МУП-а КС.

Сабрађајна незгода догодила се око 14.45 часова, а повријеђена лица превезена су на љекарску обраду.

У току је увиђај, а саобраћај је обустављен на овој дионици.

(СРНА)