Трамп се огласио о наводном плану атентата на њега, жестоко запријетио Ирану

Аутор:АТВ редакција
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Доналд Трамп запријетио је Ирану разорним нападима уколико иранска влада изврши или покуша да изврши атентат на њега. Истовремено, његова администрација увела је нове санкције финансијској мрежи повезаној с иранским врховним вођом, ајатолахом Мојтабом Хамнеијем.
„Хиљаду ракета је спремно и усмјерено на Исламску Републику Иран, а одмах након њих слиједе још хиљаде уколико иранска влада поступи у складу с пријетњом, изреченом у многим дијеловима свијета, да ће убити или покушати да убије предсједника Сједињених Америчких Држава, у овом случају мене“, објавио је Трамп на својој друштвеној мрежи Трут соушал (Truth Social).
„Наређења су већ издата, а америчка војска је спремна, вољна и способна да, у периоду од годину дана, уз могућност продужења, потпуно десеткује и уништи сва подручја Ирана“, додао је.
Трамп је, према наводима Ројтерса (Reuters), наредио војсци да буде спремна да покрене нападе на Иран уколико иранска влада изврши или покуша да изврши атентат на америчког предсједника.
Трампова пријетња објављена је истог дана када су Сједињене Државе увеле нове санкције повезане с Ираном. Санкције су усмјерене на кључног финансијера новог иранског врховног вође, ајатолаха Мојтабе Хамнеија, као и на још 13 појединаца и правних субјеката.
Међу санкционисанима је Али Ансари (Ali Ansari), ирански банкар и пословни човјек са сједиштем у Дубаију. Велика Британија га је раније санкционисала због његове улоге у финансирању Иранске револуционарне гарде и других иранских субјеката.
Америчко Министарство финансија тврди да је Ансари јавним новцем изградио обиман портфељ некретнина и пословних удјела у иностранству како би обогатио себе, припаднике иранских власти и Корпус исламске револуционарне гарде.
Америчка Канцеларија за контролу стране имовине санкционисала је и три мјењачнице са сједиштем у Ирану, као и стране параван-компаније. Вашингтон тврди да су те компаније у име санкционисаних иранских банака годишње пребацивале милијарде долара, користећи мреже фиктивних компанија како би прикриле незаконите активности иранске владе.
„Сједињене Државе предузимају одлучне мјере како би прекинуле финансијске везе које одржавају иранску владајућу елиту“, рекао је портпарол Стејт департмента Томи Пигот (Tommy Pigott).
„Усмјеравањем мјера на те мреже, Сједињене Државе директно ометају способност режима да приступи страним валутама и обавља међународне финансијске активности“, додао је.
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