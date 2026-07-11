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Андалузија: 23 особе нестале, ватрогасци и даље гасе пожар

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 08:03

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Шумски пожар бесни у Алфахиру, близу Алмерије на југоистоку Шпаније, у петак, 10. јула 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Gregorio Marrero

Најмање 23 особе и даље се воде као нестале у великом шумском пожару у региону Леванте Алмериенсе у шпанској Андалузији, у којем је до сада смртно страдало 12 особа, а ватрогасци се и даље боре са гашењем пожара, саопштиле су данас локалне власти.

Пожар се и даље шири због неповољне путање и тешких временских услова, а до петка касно увече захватио је око 4.000 хектара растиња, пише лист "Паис".

Најугроженије су општине Лос Гаљардос и Бедар, а ватра пријети и подручјима Туре, Антас, Мохакар и Гаруча.

У гашењу учествује више од 500 припадника служби за ванредне ситуације, уз подршку 32 авиона и 13 ватрогасних возила.

Јаки вјетрови утицали су на брзо ширење ватре и отежали контролу пожара.

Хиљаде становника евакуисано је из угрожених подручја, а више од 1.400 људи тренутно се налази у привременим склоништима у Гаручи и Лубрину, према подацима андалузијског министра за ванредне ситуације Антонија Санса.

Власти су навеле да 12 обављених обдукција на телима страдалих још није омогућило њихову идентификацију.

Стручњаци су оцијенили да би пожар у Лос Гаљардосу могао да постане један од најсмртоноснијих у Андалузији и један од најтежих шумских пожара у Шпанији посљедњих деценија.

До сада је најмање 12 људи погинуло у пожару, преноси Танјуг.

Како се наводи, преминули, за које се сумња да су страни туристи, покушали су да напусте подручје "рутом која није рута за евакуацију" и захватио их је пламен.

Регионална влада сумња да су жртве Британци због положаја волана аутомобила пронађених на лицу мјеста.

Како наводи "Паис", прве истраге указују да је оборени далековод заиста био узрок пожара.

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Тагови :

Шпанија

пожар

Ватрогасци

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