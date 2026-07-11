Француска под црвеним алармом због врућина

Аутор:АТВ редакција
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Француска метеоролошка служба прогласила је данас црвени степен упозорења због топлотног таласа у 24 департмана, укључујући цијели регион Ил де Франс.
Ово је трећи топлотни талас у Француској од маја, а највиши степен приправности уведен је у сјеверозападном делу земље, преноси телевизија БФМ.
Под наранџастим упозорењем због високих температура налази се 56 департмана.
Очекује се да ће температуре у суботу достићи 39 степени Целзијуса у Бордоу и Рену, 38 степени у Аленсону и Оксеру, 37 степени у Тулузу, Лиону и Нанту, док се у Паризу очекује 36 степени.
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Институт за метеорологију упозорио је да високе температуре могу да представљају ризик и за здраве особе, посебно за спортисте и људе који раде на отвореном, због опасности од топлотног удара.
Регион Ил де Франс, са око 12 милиона становника, други пут ове године налази се у стању максималне приправности због екстремних врућина.
За неколико департмана на југу земље укинуто је наранџасто упозорење након значајног пада температура, преноси Танјуг.
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