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Паклене врућине довеле Француску до еколошке катастрофе

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 11:53

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Паклене врућине довеле Француску до еколошке катастрофе
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

Снимци из ваздуха приказали су дијелове ријеке Лоаре сведене на тек неколико пјешчаних спрудова у западној Француској, након што су рани љетни топлотни таласи погодили ову земљу.

Према прогнозама свјетских метеоролога, очекује се да ће температуре у петак (10. јула) порасти и до 41 степена Целзијуса.

Метеоролошка служба Француске саопштила је да је девет департмана у долини Лоаре и западној Француској под највишим, „црвеним“ нивоом упозорења на врућину. Додатних 76 департмана наћи ће се под наранџастим нивоом упозорења, што је пораст у односу на претходни дан када их је било 72, а поштеђени су само Корзика, Азурна обала и крајњи сјевер земље.

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Упозорење долази након што су шумски пожари раније ове седмице присилили отприлике 10.000 људи да напусте своје домове на југу Француске, док је сува вегетација погодовала брзом ширењу ватрене стихије широм јужног дијела земље.

Западна Европа забиљежила је најтоплији јуни у историји, потврдили су научници Европске уније, додајући упозорења француског Високог савјета за климу да су напори земље у смањењу емисија штетних гасова и прилагођавању климатским промјенама и даље „недовољни“.

Министар одбране Себастијен Лекорну предсједаваће међуминистарским кризним састанком како би координисао одговор владе, с обзиром на то да власти у неколико департмана већ уводе рестрикције у потрошњи воде, преноси Кликс.

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Тагови :

Француска

врућине

ријека

ријека Лоара

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