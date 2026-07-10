Застрашујуће: Ријека у Француској претворена у пустињу због незапамћених врућина

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Француска претворена у „пустињу“ због топлотног таласа. Ријека Лоара се свела на огромни пјешчани спруд док западну Европу погађају рекордне врућине
Најдужа француска ријека претворила се у пјешчани спруд док су смртоносне температуре захватиле западну Европу усљед рекордног топлотног таласа.
Након што је Европа у јуну забиљежила најинтензивнији топлотни талас откако се воде мјерења, услови суше у Француској се додатно погоршавају. Шокантне фотографије показују да је ријека Лоара код Монжан-сир-Лоара готово потпуно пресушила.
Ова ријека, дуга око 1.006 километара, претворена је у пејзаж налик пустињи, а од воде су остале само поједине стајаће баре.
Breaking News— News News News (@NewsNew97351204) July 9, 2026
France's heatwave 'desert': River is reduced to giant sandbank as Western Europe suffers record-breaking temperatures
France's longest river has been reduced to a sandbank as deadly temperatures have soared across Western Europe amid a record-breaking heatwave.… pic.twitter.com/vWqrJmKPag
И ријека Ду код општине Мезон-ди-Боа-Лијевремон остала је без воде усљед екстремно високих температура.
Високе температуре довеле су до затварања школа, прекида у снабдијевању електричном енергијом за десетине хиљада домаћинстава, а широм Француске однијеле су више од 2.000 живота.
Због екстремне врућине озбиљно су угрожене резерве воде, а готово десет француских департмана имало је најмање једну општину у највишем, кризном нивоу ограничења потрошње воде из водовода.
Aerial footage shows sections of the Loire River in western France severely reduced by ongoing dry conditions. The country’s longest river has been affected by rising temperatures and a lack of rainfall, highlighting growing concerns over water shortages and the impact of extreme… pic.twitter.com/VWlqgPpn1i— CGTN Europe (@CGTNEurope) July 10, 2026
Грађанима је савјетовано да ограниче потрошњу воде и да избјегавају заливање биљака, прање аутомобила и пуњење приватних базена, преноси ЦГТН Европа
Према мјесечном билтену Службе Европске уније за климатске промјене „Коперникус“ (C3S), прошли мјесец био је други најтоплији јун на глобалном нивоу, а температура површине мора достигла је највише јунске вриједности од почетка вођења евиденције.
Просјечна температура у западној Европи током прошлог мјесеца износила је 20,74 степена Целзијуса, што је више од три степена изнад просјека за јун у периоду од 1991. до 2020. године.
Француска је 24. јуна забиљежила најтоплији дан од почетка мјерења прије скоро 80 година, када је у југозападном мјесту Писос измјерено 44,3 степена Целзијуса, након чега је у цијелој земљи проглашен црвени степен упозорења због екстремних врућина.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
17
35
17
32
17
30
17
25
17
25
Тренутно на програму