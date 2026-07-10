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Застрашујуће: Ријека у Француској претворена у пустињу због незапамћених врућина

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 16:22

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Францусак ријека Лоир пресушила због великих врућина
Фото: X/CGTN Europe/printscreen

Француска претворена у „пустињу“ због топлотног таласа. Ријека Лоара се свела на огромни пјешчани спруд док западну Европу погађају рекордне врућине

Најдужа француска ријека претворила се у пјешчани спруд док су смртоносне температуре захватиле западну Европу усљед рекордног топлотног таласа.

Након што је Европа у јуну забиљежила најинтензивнији топлотни талас откако се воде мјерења, услови суше у Француској се додатно погоршавају. Шокантне фотографије показују да је ријека Лоара код Монжан-сир-Лоара готово потпуно пресушила.

Ова ријека, дуга око 1.006 километара, претворена је у пејзаж налик пустињи, а од воде су остале само поједине стајаће баре.

И ријека Ду код општине Мезон-ди-Боа-Лијевремон остала је без воде усљед екстремно високих температура.

Високе температуре довеле су до затварања школа, прекида у снабдијевању електричном енергијом за десетине хиљада домаћинстава, а широм Француске однијеле су више од 2.000 живота.

Због екстремне врућине озбиљно су угрожене резерве воде, а готово десет француских департмана имало је најмање једну општину у највишем, кризном нивоу ограничења потрошње воде из водовода.

Грађанима је савјетовано да ограниче потрошњу воде и да избјегавају заливање биљака, прање аутомобила и пуњење приватних базена, преноси ЦГТН Европа

Према мјесечном билтену Службе Европске уније за климатске промјене „Коперникус“ (C3S), прошли мјесец био је други најтоплији јун на глобалном нивоу, а температура површине мора достигла је највише јунске вриједности од почетка вођења евиденције.

Просјечна температура у западној Европи током прошлог мјесеца износила је 20,74 степена Целзијуса, што је више од три степена изнад просјека за јун у периоду од 1991. до 2020. године.

Француска је 24. јуна забиљежила најтоплији дан од почетка мјерења прије скоро 80 година, када је у југозападном мјесту Писос измјерено 44,3 степена Целзијуса, након чега је у цијелој земљи проглашен црвени степен упозорења због екстремних врућина.

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Тагови :

ријека Лоара

Француска

пресушила ријека

Рекордни топлотни талас

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