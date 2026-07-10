"Звијер" је снимљена: Објављене слике необичног авиона - да ли је Ф-47 коначно у ваздуху?

Аутор:АТВ редакција
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Снимак необичног авиона, наводно настао у близини тајне америчке базе "Подручје 51", већ недјељама изазива расправе међу војним аналитичарима о томе да ли се ради о Ф-47 авиону.
Авион снимљен током ноћи могао би бити демонстратор технологије или рани претходник Боинговог Ф-47, новог америчког борбеног авиона шесте генерације.
Летјелица је снимљена из велике удаљености инфрацрвеном камером, због чега њен идентитет није могуће поуздано потврдити. Ипак, видљиве су поједина необична обиљежја, међу којима су издужени нос, велика предња крилца, односно канарди, те уназад помјерена и закошена крила.
Такав се изглед знатно се разликује од досадашњих очекивања да ће Ф-47 бити велики, троугласт и потпуно без репа, преноси The War Zone.
The “new” Area 51 test article flying video has been posted. NGAD, F-47, F/A-XX, or something else? I’m surprised the landing light is on and how bright it is. Full video below by Project Fear pic.twitter.com/5oXGvl4z8h— Thenewarea51 (@thenewarea51) June 5, 2026
Дизајн је неке стручњаке подсјетио на Боингов тајни експериментални авион "Bird of Prey", који је током 1990-их такође тестиран код истог подручја, а јавности је представљен тек 2002. године.
Сличности постоје и с експерименталним Боинговом X-36, малом беспилотном летјелицом без класичног репа која је развијена ради истраживања веома покретљивих борбених летјелица.
Стручњаци сматрају да би облик авиона могао бити оптимизован и за надзвучно крстарење без укључивања накнадног сагоријевања, што је једна од кључних способности Ф-22 Раптора, чија би замјена Ф-47 требало да постане.
Америчко ратно ваздухопловство раније је објавило да би нови ловац требало да лети брзином већом од два маха и да има борбени радијус већи од 1.000 наутичких миља, односно више од 1.850 километара.
Great artwork 👏 but maybe also interesting, @高山CG (Gaoshan) has posted his own interpretation of the F-47! https://t.co/rT6klKuMMx pic.twitter.com/CMvvV6psnz— @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) July 10, 2026
Зна се да америчко ратно ваздухопловство истовремено развија и наоружане беспилотне "лојалне пратиоце", који би могли да лете уз Ф-47 и носе додатне пројектиле, чиме би се смањила количина оружја коју мора носити сам ловац.
Први Ф-47 тренутно је у производњи, а америчко ваздухопловство најавило је његов први лет за 2028. годину, преноси Вечерњи лист.
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