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Отказан ватромет поводом Дана Бастиље због високе температуре

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 18:33

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Отказан ватромет поводом Дана Бастиље због високе температуре
Фото: Pixabay

Многи француски департмани отказали су ватромет 14. јула којим се обиљежава Дан Бастиље због ризика од шумских пожара током топлотног таласа, јавио је Радио "Иси".

Поједини департмани су наводно увели потпуну забрану употребе ватромета, док су у другима одлуку донијеле појединачне општине.

Шеф француске Дирекције за цивилну безбједност Жилијен Марион рекао је да је више од 25.000 хектара изгорјело у шумским пожарима широм земље од почетка године.

"То је површина која покрива око 35.700 фудбалских стадиона и то је двоструко више у односу на прошлу годину", рекао је он.

Шумски пожари су избили широм Француске усљед екстремног топлотног таласа.

Крајем јуна, метеоролошка служба земље издала је највиши степен упозорења на временске услове у 72 од 96 француских департмана, што је нови рекорд.

Температура се приближила 40 степени Целзијуса, а у појединим областима прешла је ту границу, преноси Срна

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Тагови :

Француска

Дан Бастиље

отказан ватромет

Рекордни топлотни талас

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